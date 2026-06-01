Il profilo personale di Barack Obama è stato hackerato e un messaggio minaccioso è stato condiviso. Le indagini sono in corso per scoprire l'identità e il movente di questi hacker.

Il profilo personale di Barack Obama è stato hackerato e un messaggio minaccioso è stato condiviso. Il profilo, che conta oltre due milioni di follower, non è più attivo dal 2017.

Gli hacker hanno condiviso un messaggio che recitava: 'La Casa Bianca è sotto il controllo degli sciiti', per poi sparire. Non è la prima volta che un profilo di Barack viene preso in ostaggio da questi criminali. Le indagini sono in corso per scoprire l'identità e il movente di questi hacker. Mentre questo accade, ci sono altre notizie che stanno creando scalpore.

Una bambina di due anni è stata uccisa da botte dal suo padre, e le sue sorelline hanno raccontato di aver chiesto aiuto ai grandi, ma nessuno ha risposto. Un altro caso è quello di una donna che è stata massacrata di botte dal suo marito e ha morire in ospedale dopo due giorni di agonia.

Inoltre, un turista è precipitato in un burrone e è morto mentre camminava sul Sentiero degli Dei. Questi sono solo alcuni dei casi di violenza e abuso che stanno creando scalpore in questi giorni





leggoit / 🏆 40. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Barack Obama Hackeraggio Profilo Personale Indagini Violenza Abuso

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Villa Giulia, arriva la “Tomba François”: il capolavoro della pittura etrusca appena acquistata dallo StatoScoperta dall'archeologo Alessandro François a Vulci, la tomba è composta da 37 pannelli dipinti. Rappresenta una delle più importante testimonianza della pittura antica

Read more »

Che Giro è stato: i top e i flop dell’edizione 109 della corsa rosaCome ampiamente previsto ha vinto l’unico ciclista top in gara ma non sono mancate le sorprese nelle tre settimane che hanno appassionato gli appassionati delle due ruote. Vediamo come è andata

Read more »

Salvi (per ora) i tigli di Belluno: il Consiglio di Stato li proteggeIl Consiglio di Stato ferma in extremis l'abbattimento degli 80 tigli di via Feltre a Belluno. La vittoria di Italia Nostra

Read more »

Il tifoso della Juventus ferito al derby è stato estubato e parla con i familiari(ANSA) - TORINO, 31 MAG - Migliorano le condizioni cliniche di Marco Leonardo Basoccu, il tifoso juventino di 36 anni che vive a Milano, originario del Piemonte, rimasto gravemente ferito durante i disordini scoppiati prima del derby Torino-Juventus, il 24 maggio.

Read more »