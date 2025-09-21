Il profumo del mistero: un viaggio olfattivo tra segreti e ricordi

Un romanzo affascinante esplora il mondo dei profumi, tra intrighi, misteri e la straordinaria capacità dei 'nasi' di evocare ricordi e risolvere enigmi attraverso l'olfatto. Dalle fragranze più raffinate alle tecniche di profilazione olfattiva, un'immersione nel potere evocativo degli odori.

Hai scelto di non acconsentire alla profilazione pubblicitaria e dei contenuti e di optare per l'offerta economica equivalente. Stai navigando sui siti Iodonna.it, Amica.it, Oggi.it, Living.corriere.it, Viaggi.corriere.it, Abitare.it e Style.corriere.it, rifiutando tutti i cookie di profilazione, ad eccezione di quelli strettamente tecnici e necessari per il funzionamento del sito.

Noi, insieme a terze parti, utilizziamo tecnologie come i cookie per raccogliere ed elaborare dati personali dai tuoi dispositivi, inclusi l'indirizzo IP e informazioni precise sui tuoi dispositivi e sulla tua posizione geografica. L'installazione dei cookie che garantiscono le funzionalità tecniche non richiede il tuo consenso. Con il tuo consenso esplicito, noi e alcuni dei nostri partner, tra cui inserzionisti e intermediari del mercato pubblicitario, potremo mostrarti pubblicità personalizzata, valutare le sue prestazioni, analizzare il nostro pubblico e migliorare i nostri prodotti e servizi. Hai la libertà di concedere, negare o revocare il consenso a tutti o ad alcuni dei trattamenti, semplicemente cliccando sul pulsante 'Preferenze', accessibile in ogni momento attraverso la nostra cookie policy. Nel caso in cui tu decida di rifiutare integralmente o solo alcune delle finalità necessarie per la pubblicità e i contenuti personalizzati, potrai decidere di sottoscrivere un abbonamento per accedere a contenuti esclusivi. Puoi acconsentire immediatamente all'utilizzo delle tecnologie menzionate, cliccando su 'Accetta e continua', oppure rifiutarne l'uso e abbonarti, selezionando 'Rifiuta e abbonati'.\Il romanzo si addentra in un'avvincente trama in cui il protagonista, Hélias, è un “naso”, un professionista con l'eccezionale capacità di ricreare qualsiasi aroma con la sola olfazione. Viene reclutato da un'organizzazione segreta che utilizza metodi poco ortodossi per soddisfare le esigenze di una clientela facoltosa. L'intreccio della storia si sviluppa tra amori e misteri, risolti attraverso la magistrale interpretazione delle scie olfattive, il tutto condotto da un aspirante “naso” che lavora per Fragrancia, un'azienda misteriosa che offre ai suoi ricchi clienti la possibilità di avvalersi di una sostanza segreta, la Svm, che ormai è diffusa anche in laboratori clandestini illegali. L'incontro di Hélias con Nora, il braccio destro della fondatrice dell'azienda, lo trascina in un vortice di eventi. Paul Richardot, nato nel 1992 e laureato all'École Superiéure du Parfum di Parigi, porta con sé l'esperienza maturata in un'antica azienda di profumi francese. Tale esperienza si fonde armoniosamente con la trama misteriosa del suo romanzo. L'autore stesso, dopo aver frequentato l'École Supérieure du Parfum a Parigi e conseguito un master in Chimica applicata alla profumeria, ci porta nel cuore di un mondo affascinante. \Nella scuola, si apprendono le tecniche per manipolare le fragranze e le materie prime, oltre a formulare profumi; tuttavia, solo pochissimi riescono a diventare veri e propri “nasi”, ovvero maestri profumieri. L'autore, per esempio, pur lavorando nel settore, non si considera particolarmente esperto in questo ruolo. Insieme a due amici, ha deciso di riaprire un'azienda storica, Maison Violet, affidandosi alle competenze di un “naso” di eccellenza, creatore di alcuni dei profumi più celebri in commercio. Si tratta di pura magia. Un esempio emblematico: a Grasse, in Provenza, si estendono vasti campi di lavanda. Un “naso” con la sola inalazione di un rametto, è in grado di identificare con precisione il campo di provenienza. I maestri profumieri hanno in memoria almeno cinquemila materie prime olfattive, sono in grado di riconoscere ogni sfumatura, costruendo nella loro mente l'essenza del profumo e poi lo producono in laboratorio. La creazione di una fragranza di alta gamma richiede circa tre anni. Per diventare un maestro profumiere sono necessarie innumerevoli ore di laboratorio, durante le quali si annusano fragranze per poi imparare a riconoscerle. Allenare l'olfatto è un impegno enorme. Dopo poche ore, l'autore stesso avverte mal di testa. Sebbene lavori con i profumi, non è un creatore. Non esistono odori intrinsecamente cattivi, dipende da come vengono miscelati. Per esempio, in numerosi profumi rinomati, sono presenti piccole quantità di molecole che richiamano l'odore delle feci, e anche una sfumatura chiamata indolo, che ricorda l'alito cattivo. Tutto è nato da un aneddoto ascoltato durante una conferenza, in cui un uomo aveva chiesto a un laboratorio di creare una fragranza che potesse essere bevuta, per contrabbandare alcol. Da questa idea, l'autore ha immaginato una mafia del profumo, dando il via alla storia. Nel libro sono presenti macchinari avanzati, gli “headspace”, capaci di ricreare perfettamente un odore. Esistono nella realtà? È possibile riprodurre l'odore di una persona, come tenta di fare il protagonista Hélias? Certamente. Le forze dell'ordine stanno lavorando per creare impronte olfattive distintive per ciascuno, come le impronte digitali. È un campo innovativo, ma suscita grande interesse, anche per gli interrogatori olfattivi. Un odore può risvegliare ricordi, e un giorno potrebbe persino risolvere misteri. L'autore inizialmente aveva intenzione di utilizzare i profumi per manipolare la mente, ma poi si rese conto che Patrick Süskind aveva già trattato magistralmente l'argomento ne Il profumo. Decise allora di concentrarsi sulla memoria, poiché tutti, almeno una volta nella vita, si sono abbandonati ai ricordi legati a un odore, che sono i più vividi. L'area del cervello che interpreta gli odori è infatti la stessa delle emozioni e dei ricordi





IOdonna / 🏆 9. in İT Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:

Profumi Romanzo Olfactory Memoria Mistero

Italia Ultime Notizie, Italia Notizie

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Alessandro Ansaldo, 25enne picchiato a Roma perché gay: gli aggressori ripresi dalle telecamereI nomi ancora non ci sono. Ma gli investigatori sono sicuri che quei giovani inquadrati dalle...

Leggi di più »

Analisi e Prospettive sul Calcio Italiano: Dalle Squadre ai Nuovi AllenatoriRiflessioni sulla passione calcistica a Roma, l'importanza dell'adattamento per gli allenatori, e un'analisi dei valori delle squadre italiane in vista della prossima stagione. Aggiornamenti sul mercato, le squadre e gli eventi calcistici più recenti.

Leggi di più »

Cosa succede se il rap esce dalle classifiche globali?Dall'essere iper popolare a un ritorno nella cultura underground: se il rap torna a essere controcultura non è poi un male.

Leggi di più »

Perugia, marciapiedi a pezzi e pieni di erbacce: la mappa dei disagiPieni di ostacoli, dissestati, ma anche invasi dal verde e, molto spesso, occupati dalle auto...

Leggi di più »

I bistrot, dalle Eolie la nouvelle vague della cucina italianaDa Milano e Roma, ora la tendenza attraversa l’Italia e trova in Sicilia una frontiera di sperimentazione

Leggi di più »

Anticipazioni Forbidden Fruit: Zerrin scioccata dalle nozze di AlihanLe anticipazioni della puntata del 22 settembre 2025 di Forbidden Fruit su Canale 5 rivelano le reazioni di Zerrin alle nozze di Alihan ed Ender, orchestrate per vendicarsi di Halit. Alihan spiega le sue motivazioni, ma Zerrin fatica a credergli. Il piano include l'acquisizione di azioni Falcon Airlines e ha conseguenze inaspettate.

Leggi di più »