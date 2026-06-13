Il progetto di Kushner in Albania: controversia sui terreni e proteste di massa

Il progetto di sviluppo di Kushner in Albania è al centro di una controversia sui terreni e di proteste di massa. I residenti del villaggio di Zvernec sostengono che la loro terra è stata venduta illegalmente per lo sviluppo e chiedono di fermare il progetto. Il Primo Ministro Edi Rama sostiene che lo sviluppo è legale e che gli habitat sarebbero stati protetti.

Secondo gli abitanti di un villaggio albanese, il progetto di Kushner sarebbe in fase di realizzazione su un terreno conteso. Una vista aerea mostra fenicotteri nell'Area Protetta di Vjosa-Narta, dove è in progetto la realizzazione di un resort di lusso da parte di una società legata al genero di Donald Trump, Jared Kushner , a Zvernec, nei pressi di Valona, in Albania , il 10 giugno 2026.

Quando Kostaq Konomi si avvicinò a quello che dice essere la sua terra sul lungomare meridionale dell'Albania lo scorso mese, fu accolto da una recinzione spinata e da uomini in uniformi nere che gli negarono l'accesso. La terra, apprese in seguito dalle notizie, era ora parte di un resort di lusso pianificato da investitori internazionali, tra cui il genero di Donald Trump, Jared Kushner.

La proprietà, che si trova su una collinetta di gorse fiorito che scende a una baia disabitata dove le mucche si bagnano nelle acque basse, era stata presa una volta di più dallo stato in tempi comunisti, e non poteva tollerare di vederlo succedere di nuovo.

'Ero pronto a prendere un fucile e a iniziare a sparare', disse Konomi, 81 anni, a Reuters. 'Ero un ragazzo piccolo quando mettevo i piedi in quell'acqua. Ora sono un vecchio e mi dicono che non posso più.

' Konomi è uno dei dodici residenti del villaggio di Zvernec che hanno raccontato a Reuters che la loro terra era stata venduta illegalmente per lo sviluppo dal 2024 da un rivale pretendente. Alcuni hanno mostrato a Reuters documenti di proprietà e registri delle tasse che sostengono le loro affermazioni. Nessuno ha ricevuto alcuna compensazione. Reuters non ha trovato alcuna prova di cattiva condotta da parte di Kushner, che non è direttamente coinvolto nel contendere dei villaggi.

L'agenzia di notizie non è riuscita a determinare chi possedeva giustamente i vari appezzamenti di terreno, che sono oggetto di un acceso dibattito legale. Le pretese legali dei villaggi complicano già un progetto di sviluppo multibillionario su un'isola e una prateria immacolata che comprende un'area protetta di paludi che ospita fenicotteri, focene e tartarughe marine.

Queste settimane, sono scoppiate proteste di massa a Tirana per chiedere di fermare il lavoro e l'Unione Europea ha espresso preoccupazioni per l'impatto sulle specie locali. Il Primo Ministro Edi Rama, che ha sostenuto l'accordo in un'intervista con Reuters queste settimane, afferma che lo sviluppo è legale e che gli habitat sarebbero stati protetti. Una società chiamata Sazan Real Estate Development LLC, che sta sviluppando il progetto, non ha fornito risposte alle domande sui piani o sulla controversia sui terreni.

Un portavoce ha fatto riferimento a una dichiarazione pubblicata su X il venerdì dal presidente della società, Asher Abehsera.

'Il nostro obiettivo è semplice: celebrare la bellezza naturale dell'Albania, creare posti di lavoro e costruire qualcosa che le generazioni future possano essere orgogliose di. ', disse. Il portavoce ha detto che i partner di Sazan, che includono Kushner, stavano investendo in una capacità personale, piuttosto che attraverso Affinity. Reuters non è stato in grado di confermare indipendentemente ciò.

Zvernec si trova su un penisola stretta separata dalla terraferma da una laguna dove i fenicotteri si radunano in estate. La parte del mare è costeggiata da spiagge deserte, uliveti e scogli imponenti. La scenografia ha conquistato Kushner e sua moglie, Ivanka Trump, quando li hanno visti dalla barca alcuni anni fa.

Rama li ha incontrati in quella occasione e Kushner gli ha detto che era interessato a investire quando si sono incontrati di nuovo al Forum Economico Mondiale di Davos, ha raccontato Rama a Reuters.

'Sei un investitore americano e questo paese è aperto a ogni investitore americano. ', disse Rama che ricordava di aver detto a Kushner. Nel 2024, Kushner ha annunciato i piani sui social media con un rendering artistico che mostra la terra coperta da un hotel, case, piscine e moli per yacht. Il gruppo di villaggi di 70 e 80 anni ha altri piani.

Il loro avvocato, Kostandin Beko, ha detto che intendevano presentare un ordine di corte per chiedere di fermare il progetto. Le loro pretese sulla terra mettono in luce i problemi di investire in Albania, dove la cattiva tenuta dei registri, la storia complessa e la corruzione locale significano che le dispute sui terreni sono comuni, hanno detto avvocati e funzionari.

Sotto il dominio ottomano per secoli fino al 1912, l'Albania fu poi tagliata fuori dal mondo per cinque decenni dopo la seconda guerra mondiale da un governo comunista che cadde negli anni '90. Le proprietà passate di generazione in generazione furono sequestrate dallo stato sotto il comunismo. Quando la democrazia è tornata, sono stati fatti tentativi di restituire la terra sequestrata, ma i terreni erano spesso contestati.

I residenti di Zvernec sono stati in una battaglia legale con Artur Shehu, che ha venduto la proprietà controversa





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