Il progetto di Malagò per la FIGC: prudenza e riforma strutturale nel calcio italiano

Giovanni Malagò, candidato alla presidenza FIGC, incontra i club di Serie A per delineare il futuro del calcio italiano tra riforme normative e sostenibilità economica.

Il panorama calcistico italiano sta vivendo una fase di profonda riflessione e fermento, con la figura di Giovanni Malagò che emerge prepotentemente come il candidato ideale indicato dalla Lega Calcio Serie A per la poltrona di presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio ( FIGC ). In un clima di grande attesa, l'ex numero uno del Comitato Olimpico Nazionale Italiano ha incontrato recentemente le venti società che compongono il massimo campionato nazionale.

Durante l'assemblea, il confronto si è concentrato sulle prospettive future del movimento, con particolare attenzione alle dinamiche gestionali, economiche e normative che attualmente frenano la competitività del calcio tricolore a livello internazionale. Malagò ha espresso una visione prudente, sottolineando che non esistono bacchette magiche per risolvere problematiche croniche come il divario di ricavi rispetto alle altre leghe europee o la gestione dei costi operativi. Il cuore del dibattito, tuttavia, non ha toccato esclusivamente questioni tecniche, ma si è elevato su un piano strategico e programmatico di più ampio respiro. Malagò ha chiarito ai club che la sua eventuale gestione, qualora venisse eletto il 22 giugno, non potrebbe stravolgere immediatamente gli equilibri del sistema, specialmente in vista della stagione 2026/27, che richiede una pianificazione tecnica ben precedente. È emersa con forza la necessità di un dialogo costante con le istituzioni legislative per intervenire su normative specifiche, un passo ritenuto indispensabile per rendere il calcio professionistico autosufficiente. La prudenza di Malagò riflette la consapevolezza che il mandato federale coinciderebbe con la conclusione del quadriennio olimpico, fissata per il 2028: un orizzonte temporale limitato che impone una selezione oculata degli obiettivi strategici, evitando promesse irrealizzabili in un arco di tempo così breve. Nonostante l'incontro in Lega sia stato caratterizzato da toni pacati e da una certa visione d'insieme, le aspettative delle singole società rimangono diversificate e talvolta contrastanti, testimoniando la complessità di governare un sistema eterogeneo. Mentre il mondo calcistico discute dei possibili cambiamenti al vertice, le dinamiche di mercato e le indiscrezioni sui futuri assetti tecnici continuano a tenere banco, intrecciando i temi della governance federale con le strategie dei top club italiani, sempre più proiettati verso una sostenibilità economica che non può più dipendere unicamente dal mecenatismo. La sfida che attende il calcio italiano è dunque duplice: da un lato definire un modello amministrativo capace di dialogare con il governo e con gli organismi internazionali, dall'altro garantire la stabilità di un settore che necessita di riforme strutturali urgenti, partendo dalla valorizzazione dei talenti fino alla modernizzazione delle infrastrutture sportive che rappresentano ancora oggi il tallone d'Achille della Serie A





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