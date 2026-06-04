Il progetto di Milei per l'IA: tra sogni di deregolamentazione e dubbi di fattibilità

Il presidente argentino Javier Milei punta a trasformare il Paese in un hub globale per l'intelligenza artificiale, con una proposta di legge che prevede deregolamentazione, società gestite da AI e vantaggi fiscali. L'analisi di un esperto mette in luce le sfide infrastrutturali e la polarizzazione del dibattito tra integralisti digitali e analogici.

Il progetto del presidente argentino Javier Milei di fare del Paese il centro globale dell'intelligenza artificiale appare ambizioso e Ricorda la proposta di Amsterdam durante la Rivoluzione industriale, con la fondazione della prima compagnia per azioni.

Milei, in un editoriale, ha paragonato l'impatto dell'AI a quello della rivoluzione industriale, sostenendo che l'AI libererà l'umanità dai limiti dell'intelletto umano, aumentando la produttività. La sua proposta di legge prevede tre pilastri: nessuna regolamentazione per l'AI, la creazione di società gestite da agenti AI e un contesto fiscale competitivo.

Tuttavia, Giuliano Noci, prorettore del Politecnico di Milano, mette in dubbio la fattibilità, sottolineando la mancanza di infrastrutture in Argentina e definendo l'idea di società non umane come una trovata di marketing. Noci osserva che il dibattito sull'AI vede due posizioni estreme: gli integralisti digitali, come Milei, favorevoli a una deregolamentazione totale, e gli integralisti analogici, prevalentemente europei, che vedono solo rischi. Entrambe le posizioni sono errate, perché la verità sta nel mezzo.

Una questione cruciale riguarda la concentrazione di investimenti e potere in giurisdizioni senza regole, come vorrebbe l'Argentina di Milei





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