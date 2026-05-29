Il progetto 'Riciclo di classe' trasforma la Tenuta Presidenziale di Castelporziano in laboratorio di sostenibilità per 200 studenti

Duecento bambini delle scuole primarie hanno partecipato a una giornata di educazione ambientale nella Tenuta Presidenziale di Castelporziano, grazie all'iniziativa 'Riciclo di classe' promossa da Conai e Globe Italia, con la partecipazione del Coni. L'evento ha visto protagonisti i valori dello sport e quelli del riciclo, in un luogo simbolo della biodiversità.

La Tenuta Presidenziale di Castelporziano ha ospitato un progetto educativo dedicato alla sostenibilità e all'economia circolare coinvolgendo duecento studenti delle scuole primarie italiane. L'iniziativa, chiamata 'Riciclo di classe', è stata promossa dal Conai in collaborazione con Globe Italia , con il supporto del Coni e la disponibilità del Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica.

Il sito, noto per la sua ricchezza naturalistica, è diventato un laboratorio a cielo aperto dove i ragazzi hanno sperimentato in modo pratico i principi del riciclo, legandoli ai valori educativi dello sport. L'apertura dei lavori ha visto gli interventi di Giulia Bonella, capo del servizio della Tenuta, Simona Fontana, direttore generale Conai, Carlo Mornati, segretario generale Coni, e Matteo Favero, presidente di Globe Italia.

Il dialogo con i giovani è proseguito con la presenza speciale del campione olimpico Matteo Lodo, medaglia di bronzo nel canottaggio a Rio 2016 e Tokyo 2020, che ha condiviso la sua esperienza evidenziando le analogie tra le regole dello sport e quelle della tutela ambientale. Il Presidente della Repubblica, proprio nei giorni scorsi, aveva sottolineato l'importanza dell'educazione per la salvaguardia del pianeta, fornendo un contesto ideale alla giornata formativa.

Gli studenti sono stati guidati in attività esperienziali, giochi all'aperto e momenti interattivi dedicati alla conoscenza dei materiali di imballaggio e al loro corretto conferimento. I principi dell'economia circolare sono stati spiegati in modo semplice e tangibile, mostrando come ogni gesto individuale possa influenzare il futuro dell'ambiente. Simona Fontana ha evidenziato come l'Italia stia diventando un esempio europeo nel riciclo grazie all'impegno collettivo di cittadini, scuole e imprese, e come l'educazione dei più giovani sia centrale per mantenere questo risultato.

Matteo Favero ha aggiunto che sia lo sport sia il riciclo insegnano che l'unione fa la forza e che ogni azione conta, costruendo così una cultura della sostenibilità diffusa. La Tenuta di Castelporziano, con la sua biodiversità, ha rappresentato il contesto perfetto per collegare la cura del 'campo da gioco' - ovvero il Pianeta - alle attività pratiche di raccolta differenziata.

Gli insegnanti hanno riscontrato un grande interesse tra i ragazzi, che attraverso il gioco di squadra hanno interiorizzato i concetti di responsabilità, costanza e collaborazione. Il progetto 'Riciclo di classe' conferma la necessità di avvicinare i giovani alle tematiche ecologiche con un approccio ludico ma preciso, trasformando la teoria in pratica quotidiana. L'evento, che auspica di ripetersi, vuole essere un esempio di come le istituzioni, il mondo dello sport e le realtà educative possano collaborare efficacemente per le nuove generazioni





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