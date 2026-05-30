Il PSG si conferma re d'Europa: seconda Champions consecutiva ai rigori contro l'Arsenal

Il Paris Saint-Germain vince la sua seconda Champions League consecutiva battendo l'Arsenal ai calci di rigore dopo un'emozionante finale a Budapest. Decisivi gli errori di Eze e Gabriel dagli undici metri.

Il Paris Saint-Germain ha conquistato la seconda Champions League consecutiva della sua storia, battendo l' Arsenal ai calci di rigore nella finale disputata allo stadio Puskas di Budapest.

Dopo una partita tiratissima, terminata 1-1 ai tempi supplementari, la squadra francese ha trionfato dagli undici metri, con gli errori decisivi di Eze e Gabriel tra le fila londinesi. Per il PSG ha sbagliato solo Nuno Mendes, ma la freddezza di Dembélé e compagni ha permesso di alzare il trofeo. Il match era iniziato con il vantaggio dell'Arsenal firmato Havertz, abile a sfruttare un errore difensivo dei parigini.

Il PSG ha reagito e ha trovato il pareggio con un rigore trasformato dal solito Dembélé, abile a spiazzare il portiere avversario. Nei tempi supplementari entrambe le squadre hanno avuto occasioni, ma nessuna è riuscita a concretizzare, portando la sfida alla lotteria dei rigori. Un successo sofferto ma meritato per una squadra che ha dimostrato carattere e personalità, rimontando dopo essere passata in svantaggio





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