Il Quiz del Corriere: Cultura generale, attualità, spettacoli e molto altro

Un appuntamento quotidiano con Il Quiz del Corriere per testare le tue conoscenze sulla cultura generale, l'attualità, gli spettacoli e lo sport... e molto altro. Scarica l'app dei Giochi del Corriere per altri giochi come il Cruciverba, il Sudoku, L’Apegramma e il Crucipuzzle.

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Ecco un esempio di una domanda del quiz del Corriere del giorno. Perché la maggior parte degli esseri viventi eucarioti hanno scelto la riproduzione sessuale dopo circa 2 miliardi di anni di evoluzione? Qual è il vantaggio evolutivo di una scelta che a prima vista sembra svantaggiosa? Questo è uno dei quesiti del quiz del Corriere del giorno, venerdì 15 maggio 2026.

Buona fortuna! Un rapido ripasso delle regole: il quiz del giorno prevede dieci domande a risposta multipla, con una sola opzione corretta per ciascun quesito. E se non conosci la risposta a qualche domanda, niente paura! Alla fine del quiz potrai leggere la spiegazione dedicata, o se vuoi sapere di più, approfondire il tema con un articolo di Corriere.it.

Una volta completato il test, puoi scoprire le tue statistiche e vedere come te la sei cavata rispetto agli altri utenti. Vuoi rendere la sfida ancora più interessante? Condividi il link con amici e colleghi e scopri chi ne sa di più! E come dico sempre: non esistono domande complicate, esistono solo domande di cui si conoscono o non si conoscono le risposte.

Le prime le consideriamo difficili, le seconde facili. Buon divertimento! Hai voglia di cimentarti con altri giochi? Scopri anche In altre parole, il Cruciverba, il Sudoku, L’Apegramma e il Crucipuzzle. Scarica l'app dei Giochi del Corriere qu





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