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Il Quiz del Corriere: metti alla prova le tue conoscenze su cultura, attualità e sport

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Il Quiz del Corriere: metti alla prova le tue conoscenze su cultura, attualità e sport
Quiz Del CorriereCultura GeneraleAttualità
📆5/6/2026 3:48 AM
📰Corriere
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Ogni giorno, una nuova sfida con dieci domande a risposta multipla per testare le tue conoscenze su temi vari, dalla cultura generale allo sport. Scopri le risposte corrette, le statistiche e condividi il quiz con amici e colleghi.

Anche oggi, mercoledì 6 maggio 2026, torna l’appuntamento quotidiano con Il Quiz del Corriere, un’iniziativa che da anni accompagna i lettori in un viaggio alla scoperta della cultura generale , dell’ attualità , dello spettacolo e dello sport.

Ogni giorno, una nuova sfida con dieci domande a risposta multipla, pensate per mettere alla prova le conoscenze dei partecipanti su temi diversi e stimolanti. Oggi, ad esempio, una delle domande riguarda i farmaci generici, un argomento che ha suscitato lunghe discussioni prima di essere regolamentato in Italia. Ma cosa li caratterizza? Questo è solo uno dei quesiti che troverete nel quiz di oggi, mercoledì 6 maggio 2026.

Buone risposte a tutti! Le regole sono semplici: per ogni domanda, c’è una sola risposta corretta tra le opzioni proposte. Non preoccupatevi se non conoscete la risposta a qualche domanda: alla fine del test, potrete leggere le spiegazioni dettagliate e, se volete approfondire, trovare articoli correlati su Corriere.it. Una volta completato il quiz, potrete vedere le vostre statistiche e confrontare i risultati con quelli degli altri utenti.

Per rendere l’esperienza ancora più coinvolgente, potete condividere il link con amici e colleghi e scoprire chi è il più preparato! Come sempre, il motto è: non esistono domande complicate, ma solo domande di cui si conoscono o meno le risposte. Le prime le consideriamo difficili, le seconde facili. Buon divertimento!

Se siete appassionati di giochi, non perdetevi le altre proposte del Corriere: In altre parole, il Cruciverba, il Sudoku, L’Apegramma e il Crucipuzzle. Scaricate l’app dei Giochi del Corriere per non perdervi nessuna sfida

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