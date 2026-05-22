Il Quiz del Corriere sul Festival di Cannes: storia e film italiani

Il Corriere del 22 maggio ha pubblicato un quiz sul Festival di Cannes, che includeva domande sulla storia del festival e sui film italiani. Il quiz consisteva in 10 domande a risposta multipla, con una sola opzione corretta per ciascun quesito.
Il Corriere del 22 maggio ha pubblicato un quiz sul Festival di Cannes, che includeva domande sulla storia del festival e sui film italiani. Il quiz consisteva in 10 domande a risposta multipla, con una sola opzione corretta per ciascun quesito.
I partecipanti potevano scegliere di continuare a leggere le notizie da un altro dispositivo o accesso, senza perdere la connessione al loro account. Il Corriere ha sottolineato l'importanza di conoscere le risposte alle domande, che possono essere considerate difficili o facili a seconda della conoscenza delle risposte
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