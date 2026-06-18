Il Rally di Roma Capitale 2026 prende forma

Il Rally di Roma Capitale 2026 è un evento importante per la città di Roma e per il Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco. L'evento si svolgerà dal 3 al 5 luglio e sarà valido per il Fia European Rally Championship e per il Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco.

Comincia a prendere forma il Rally di Roma Capitale 2026. L'evento presentato oggi in Campidoglio a Roma, organizzato da Motorsport Italia e ideato da Max Rendina , celebrerà una nuova edizione valida per il Fia European Rally Championship e per il Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco .

Una manifestazione resa possibile da una forte sinergia istituzionale, nella quale la Regione Lazio conferma un ruolo centrale e di grande visione. Al fianco del Rally di Roma Capitale sin dalla nascita del progetto nel 2013, la Regione ha continuato a credere nel valore sportivo, turistico e promozionale dell'evento, sostenendone negli anni la crescita e accompagnandone il percorso di costante evoluzione.

Un lavoro condiviso che coinvolge anche il ministero per lo Sport e i Giovani, vicino a Motorsport Italia con un supporto concreto, insieme a Roma Capitale, che ha creduto nel binomio tra rally e città, rendendo possibili immagini, scenari e momenti di grande impatto internazionale. Una squadra vera e propria, completata dal contributo dell'Automobile Club d'Italia, di Aci Sport, Sport e Salute, Coni, Polizia Locale di Roma Capitale e di tutti i partner che concorrono alla realizzazione di un evento sempre più strutturato, riconoscibile e capace di valorizzare il territorio.

L'edizione 2026 rappresenta uno dei passaggi più importanti nella crescita della manifestazione. A dieci anni dall'ingresso nel Fia European Rally Championship, il Rally di Roma Capitale si presenta con un progetto profondamente rinnovato che coinvolge logistica, percorso, esperienza per il pubblico e valorizzazione del territorio, in una fase particolarmente significativa che vedrà la presenza di osservatori FIA impegnati nella valutazione dell'evento in vista della composizione del calendario FIA World Rally Championship 2027.

Tra le principali novità spicca il ritorno dell'Eur come cuore operativo della manifestazione. Il Salone delle Fontane ospiterà l'Aeroitalia Rally HQ e il Media Center, con oltre 1.000 metri quadrati dedicati alle attività organizzative, mentre il parco assistenza sorgerà a pochi passi dal Colosseo Quadrato creando un sistema logistico compatto, moderno ed efficiente.

Per la prima volta il service park ospiterà anche una Fan Zone dedicata agli appassionati e alle famiglie, con attività di intrattenimento, iniziative educative, momenti di sensibilizzazione sui temi della sicurezza stradale e della sostenibilità ambientale. Da quest'ultimo punto di vista l'evento può vantare il massimo riconoscimento previsto dal Fia Environmental Accreditation Programme, le prestigiose tre stelle Fia, a testimonianza dell'impegno concreto portato avanti negli anni sul fronte della sostenibilità. Anche Roma sarà protagonista come mai prima d'ora.

Venerdì 3 luglio gli equipaggi attraverseranno il centro storico della Capitale in una suggestiva parata che dal Parco Assistenza all'EUR li porterà fino al Colosseo. Alle 20:00 scatterà la cerimonia ufficiale di partenza da Via degli Annibaldi, seguita dalla prova speciale spettacolo 'Colosseo - ACI Roma', disputata nell'area di Colle Oppio con il monumento simbolo della città a fare da sfondo.

Un'immagine unica al mondo che ancora una volta porterà Roma e il Lazio nelle case di milioni di spettatori attraverso la copertura televisiva e digitale internazionale del FIA European Rally Championship e nazionale del Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco. Il finale della manifestazione sarà completamente rinnovato. Per la prima volta il podio conclusivo verrà ospitato in Via della Conciliazione, con la Basilica di San Pietro a fare da sfondo alla cerimonia di premiazione.

Ad accompagnare questo momento storico sarà il sorvolo della Pattuglia Acrobatica Nazionale Frecce Tricolori, previsto per domenica 5 luglio alle 18:30 grazie alla collaborazione con l'Aeronautica Militare. Dal punto di vista sportivo il percorso 2026 è stato completamente ridisegnato e porterà gli equipaggi ad affrontare prove speciali nuove o profondamente rivisitate.

Il percorso interesserà in maniera particolare il territorio reatino, scelta condivisa con le amministrazioni coinvolte e legata sia all'attività di osservazione FIA sia alla volontà di proporre nuove prove speciali. Una decisione che non modifica tuttavia il progetto territoriale della manifestazione, che prevede già dal 2027 il ritorno in Ciociaria, territorio che ha contribuito in modo determinante alla crescita e al successo sportivo del Rally di Roma Capitale.

La 'Tuscolo', sede della Qualifying Stage, partirà nel cuore di Frascati per svilupparsi tra salite, cambi di ritmo e una discesa tecnica verso il traguardo. Accanto alle attività sportive, l'Aeroitalia Rally HQ ospitato presso il Salone delle Fontane sarà anche il centro di una serie di attività che sottolineano l'impegno del Rally di Roma Capitale sui temi della salute, della prevenzione, della sicurezza e dell'educazione stradale





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