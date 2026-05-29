Il razzo Blue Origin esplode durante il test, una battuta d'arresto per il tentativo di raggiungere SpaceX di Musk

Il razzo Blue Origin New Glenn senza equipaggio è esploso sulla rampa di lancio durante un test giovedì, in una battuta d'arresto per l'impresa spaziale di Jeff Bezos che cerca di ridurre il divario con SpaceX di Elon Musk, quotata in borsa.

Il razzo Blue Origin New Glenn senza equipaggio è esploso sulla rampa di lancio durante un test giovedì, in una battuta d'arresto per l'impresa spaziale di Jeff Bezos che cerca di ridurre il divario con SpaceX di Elon Musk , quotata in borsa.

Il video pubblicato da NASASpaceflight, un canale YouTube che trasmette in diretta i lanci dalla Florida, ha mostrato il New Glenn accendersi sulla rampa di lancio intorno alle 21:00 ET (02:00 GMT di venerdì) prima di esplodere in un'enorme palla di fuoco che si è propagata verso il cielo, mandando in aria un imponente pennacchio di fiamme e fumo. Blue Origin ha dichiarato di aver riscontrato un'anomalia, un termine comunemente usato dalle compagnie missilistiche per descrivere un fallimento del lancio o un'esplosione.

Il test a caldo consiste nell'accensione del motore di un razzo mentre è ancorato al suolo. Il volo spaziale non perdona e lo sviluppo di nuove capacità di lancio per carichi pesanti è straordinariamente difficile.

Lavoreremo con i nostri partner per sostenere un'indagine approfondita su questa anomalia, valutare l'impatto delle missioni a breve termine e tornare a lanciare razzi, ha dichiarato su X. Isaacman ha anche aggiunto che la NASA fornirà informazioni su eventuali impatti sui suoi programmi Artemis e Base Luna. Il razzo New Glenn è stato sviluppato da Blue Origin per competere con il Falcon di SpaceX e il più potente Starship.

La società ha speso miliardi di dollari e circa una decade per sviluppare il razzo, che è alto 29 piani e ha una prima fase riutilizzabile. La Federal Aviation Administration (FAA) ha dichiarato di essere a conoscenza dell'incidente, ma ha aggiunto che non rientra nella sua competenza e non ha impatto sull'attività aerea nella zona.

Il razzo era pronto per lanciare 48 satelliti Amazon Leo in orbita bassa, parte di un progetto per creare una costellazione di satelliti per la connessione a banda larga che possa competere con la rete Starlink di Musk. La società non ha fornito una data di lancio. Blue Origin ha dichiarato che stava preparando il razzo per lanciare i satelliti, ma non ha fornito ulteriori informazioni.

Il razzo è stato sviluppato per competere con il Falcon di SpaceX e il più potente Starship. La società ha speso miliardi di dollari e circa una decade per sviluppare il razzo, che è alto 29 piani e ha una prima fase riutilizzabile





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