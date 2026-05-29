Il razzo di Blue Origin esplode durante i test sulla rampa di lancio

Il razzo New Glenn di Blue Origin è esploso durante i test sulla rampa di lancio a Cape Canaveral, in Florida. L'incidente è avvenuto nel mezzo dei preparativi per l'invio del razzo riutilizzabile nello spazio con il suo carico di satelliti destinata all'orbita terrestre bassa. L'azienda ha riferito di aver riscontrato un'anomalia durante il test di accensione statica odierno. L'incidente rappresenta la seconda esplosione di un razzo di alto profilo e livello registrato negli ultimi giorni.

Il razzo New Glenn di Blue Origin , la società aerospaziale fondata da Jeff Bezos , è esploso durante i test sulla rampa di lancio a Cape Canaveral, in Florida.

L'incidente è avvenuto giovedì durante la fase di test sulla rampa di lancio, nel mezzo dei preparativi per l'invio del razzo riutilizzabile nello spazio con il suo carico di satelliti destinata all'orbita terrestre bassa. L'azienda ha riferito di aver riscontrato un'anomalia durante il test di accensione statica odierno e che tutto il personale risulta presente all'appello. Forniremo aggiornamenti non appena avremo maggiori informazioni.

Alcuni filmati, rilanciati dai media americani, hanno mostrato quello che sembrava essere l'accensione dei motori, seguita da una palla di fuoco e fuliggine che si è sollevata verso il cielo. L'azienda aveva dichiarato di puntare a collocare 48 satelliti nella orbita terrestre bassa per conto di Amazon, nel tentativo di espandere le capacità di banda larga in capo al colosso dell'e-commerce.

Il deputato della Florida Mike Haridopolos, il cui distretto comprende Cape Canaveral, ha riferito in un comunicato su X di essere stato in contatto con il capo della Nasa, Jared Isaacman, in merito all'esplosione. L'incidente rappresenta la seconda esplosione di un razzo di alto profilo e livello registrato negli ultimi giorni, dopo che una Starship di SpaceX, del patron di Tesla Elon Musk, è andata in fiamme al momento dell'atterraggio, al termine di un volo di prova effettuato la scorsa settimana





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