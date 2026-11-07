Il Re della Malesia difende la grazia a Najib Razak contro critiche legali

Il monarca malese Sultan Ibrahim ha avvertito contro chi contesta l'ordine di grazia per l'ex premier Najib Razak, ribadendo la validità legale del decreto dopo il via libera ai domiciliari.

Il Re della Malesia Sultan Ibrahim ha lanciato un severo monito contro qualsiasi tentativo di contestare la sua decisione di concedere la grazia all'ex primo ministro Najib Razak. Il sovrano ha specificato che sfidare l'ordine di trasferimento da carcere a domicilio equivarrebbe a disobbedire direttamente al suo decreto reale. Questo avvertimento pubblico è giunto sabato, a un solo giorno dal ritardo annunciato dalle autorità riguardo al trasferimento previsto di Najib. La situazione si è incagliata dopo che l'ufficio del procuratore generale ha sollevato dubbi sull'interpretazione giuridica della grazia.

Dettagli sulla grazia e multe pagate

Il trasferimento di Najib Razak agli arresti domiciliari era programmato per venerdì scorso. Questa mossa era stata sbloccata dopo che il suo partito ha saldare una multa di 50 milioni di ringgit, corrispondenti a 12 milioni di dollari. Tale pagamento aveva soddisfatto una condizione specifica del perdono reale concesso da Sultan Ibrahim lo scorso settembre. La grazia permetterebbe all'ex capo di governo di scontare i restanti due anni della sua pena in una struttura domestica, anziché in un carcere tradizionale.

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Posizione del Re e dubbi legali

Sultan Ibrahim ha dichiarato che il suo decreto di grazia è "chiaro, esplicito e privo di qualsiasi ambiguità". Ha sottolineato che durante la riunione del comitato per le grazie, alla quale era stato emesso l'ordine, erano presenti sia il procuratore generale sia il ministro dei territori federali. Il Re ha aggiunto che non dovrebbero esserci confusioni sull'interpretazione del testo, né un'incertezza prolungata riguardo all'attuazione della decisione concessa. Tali affermazioni sono state rilasciate tramite una dichiarazione ufficiale del palazzo reale nazionale.

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Reazione del Procuratore Generale

L'ufficio del procuratore generale non ha immediatamente risposto alle richieste di commento fuori dagli orari di ufficio. Successivamente, ha replicato alle accuse di eccesso di potere da parte degli avvocati di Najib. Il procuratore ha affermato di cercare solo chiarezza legale, negando di aver mai disputato, annullato o inteso sospendere l'ordine di grazia condizionale. L'istituzione ha suggerito che la questione dovrebbe essere riferita immediatamente al tribunale per una determinazione chiara e per le dovute direttive giudiziarie.

Contesto storico e conseguenze future

Najib Razak è detenuto dal 2022 dopo essere stato riconosciuto colpevole di corruzione e riciclaggio di denaro. Le accuse sono legate a uno scandalo multimiliardario che ha coinvolto il fondo statale 1Malaysia Development Berhad. Egli ha sempre negato qualsiasi illecito. Il Re della Malesia, una posizione detenuta a rotazione dai nove sultani regionali, ha un ruolo prevalentemente cerimoniale ma detiene l'autorità costituzionale di concedere le grazie. I monarachi sono rispettati e critiche alla monarchia possono essere perseguite penalmente.