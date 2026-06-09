Il Real Madrid ha annunciato l'ingaggio di José Mourinho come nuovo allenatore, dopo appena una stagione alla guida del Benfica. Il club portoghese ha raggiunto un accordo con i Blancos per la cessione del tecnico.

Il Real Madrid annuncia l'ingaggio di José Mourinho come nuovo allenatore, dopo appena una stagione alla guida del Benfica . Il club portoghese ha raggiunto un accordo con i Blancos per la cessione del tecnico, che verrà pagato 15 milioni di euro, corrispondenti alla clausola di rescissione del suo contratto.

Mourinho ha guidato le Aquile in 45 partite ufficiali, collezionando 27 vittorie, 10 pareggi e 8 sconfitte, con 86 gol realizzati e 39 subiti. Il Benfica ha chiuso al terzo posto in campionato e si è distinto come unica squadra imbattuta della Liga portoghese. In Champions League il cammino si è fermato al playoff per gli ottavi di finale, mentre nelle coppe nazionali sono arrivati i quarti di finale in Taça de Portugal e la semifinale di Taça da Liga.

L'ultima partita di Mourinho sulla panchina del Benfica risale al 16 maggio scorso, quando le Aquile hanno superato l'Estoril per 3-1 nell'ultima giornata di campionato. Adesso mancano soltanto il comunicato e la presentazione ufficiale al Santiago Bernabéu. Per Mourinho si tratta del ritorno in uno dei club che più hanno segnato la sua carriera. Per Florentino Pérez, invece, è l'inizio di una nuova era che promette di riportare il Real Madrid al centro del calcio mondiale





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