Il Regno Unito da baluardo antimifo a epicentro dell'estrema destra

Analisi dell'evoluzione politica del Regno Unito, da storico esempio di liberalismo e antifascismo a paese in cui oggi l'estrema destra è particolarmente diffusa e violenta, con tre anime distinte: i Conservatori razzisti, il populismo etnico di Reform e il neonazismo violento.

L'articolo analizza la situazione politica britannica, contrapponendo il passato ruolo del Regno Unito come baluardo contro il fascismo agli sviluppi contemporanei che vedono la diffusione di movimenti di estrema destra .

Ricorda come negli anni Trenta il fascismo avesseproiezioni anche nell'Impero britannico con la British Union of Fascists di Mosley, finanziata dall'Italia, nonostante la tradizione liberale del paese. Evidenzia che negli ultimi decenni il Regno Unito era rimasto ai margini dell'ascesa dei nazional-populismi europei, ma che oggi l'estrema destra è più diffusa, attiva e violenta che altrove, con la possibilità di un regime autoritario.

Individua tre filoni: i Conservatori che, con Kemi Badenoch, riprendono tesi razziste; il partito Reform di Nigel Farage, che definisce la britannicità in termini etnicoculturali; e l'estrema destra violenta, rappresentata da Tommy Robinson, che progetta la rimozione forzata dei non bianchi e gode del sostegno di Elon Musk. Questo scenario sta mettendo in difficoltà la destra moderata e persino Farage, con la prospettiva della nascita di un partito ancora più estremista





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