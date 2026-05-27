Il Regno Unito e gli alleati in una corsa contro il tempo per rimanere all'avanguardia nella tecnologia

Il capo dello spionaggio britannico avverte che la Gran Bretagna e le imprese devono affrontare urgentemente i progressi dell'IA e dell'informatica quantistica per rimanere competitive nella nuova era di incertezza radicale e geopolitica contestata. La Russia sta aumentando la sua attività ibrida contro il Regno Unito e l'Europa, minacciando la sicurezza delle infrastrutture critiche.

Il Regno Unito e gli alleati si trovano in una posizione critica nella corsa alla tecnologia, con una finestra sempre più stretta per rimanere all'avanguardia.

Secondo il capo dello spionaggio britannico, Anne Keast-Butler, la Gran Bretagna e le imprese devono prendere urgenti misure per affrontare i progressi dell'IA e dell'informatica quantistica, nonché lo sviluppo della tecnologia spaziale. Il mondo si trova in una nuova era di incertezza radicale, geopolitica contestata e tecnologia in rapido cambiamento. GCHQ, uno dei tre bracci dell'intelligence britannica, ha avvertito che la Russia sta aumentando la sua attività ibrida contro il Regno Unito e l'Europa, minacciando la sicurezza delle infrastrutture critiche.

Inoltre, la corsa all'IA e alla tecnologia spaziale sta creando una finestra sempre più stretta per il Regno Unito e i suoi alleati per rimanere in vantaggio





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