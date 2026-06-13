Il Regno Unito pubblicherà il piano di difesa prima del vertice NATO di luglio

Il primo ministro britannico Keir Starmer ha comunicato al segretario generale della NATO Mark Rutte che il Regno Unito pubblicherà il proprio piano di difesa prima del vertice NATO di luglio. La decisione è stata presa dopo una telefonata tra Starmer e Rutte, che hanno convenuto che gli alleati devono rafforzare la difesa collettiva e reagire più rapidamente alle minacce comuni e in continua evoluzione.

Il primo ministro britannico Keir Starmer ha comunicato al segretario generale della NATO Mark Rutte che il Regno Unito pubblicherà il proprio piano di difesa prima del vertice NATO di luglio.

La decisione è stata presa dopo una telefonata tra Starmer e Rutte, che hanno convenuto che gli alleati devono rafforzare la difesa collettiva e reagire più rapidamente alle minacce comuni e in continua evoluzione. La telefonata segue le crescenti pressioni politiche su Starmer dopo che il ministro della difesa John Healey si è dimesso accusando Starmer di non aver stanziato le risorse necessarie per proteggere la Gran Bretagna dalle crescenti minacce.

Starmer ha inoltre ribadito il suo obiettivo di aumentare la spesa per la difesa al 3% del PIL nel prossimo parlamento e ha affermato che la sicurezza nazionale rimane la priorità assoluta del governo, anche se ciò comporta difficili scelte di bilancio. Il vertice NATO ad Ankara è in programma per il 7-8 luglio e il piano di investimenti della difesa britannico era dovuto essere presentato lo scorso anno.

Il segretario generale della NATO ha accolto con favore l'aumento degli investimenti del Regno Unito nella difesa come un importante contributo all'alleanza e alla risposta alle minacce che affrontiamo. La decisione di pubblicare il piano di difesa prima del vertice NATO è stata accolta con favore dal governo britannico, che considera la sicurezza nazionale come la priorità assoluta.

La decisione di aumentare la spesa per la difesa e di pubblicare il piano di difesa prima del vertice NATO è un passo importante per rafforzare la difesa collettiva e reagire più rapidamente alle minacce comuni e in continua evoluzione. Il governo britannico sta lavorando per aumentare la spesa per la difesa e per pubblicare il piano di difesa prima del vertice NATO, in modo da poter affrontare le minacce che affrontiamo e proteggere la Gran Bretagna e la sua gente.

La decisione di aumentare la spesa per la difesa e di pubblicare il piano di difesa prima del vertice NATO è un passo importante per rafforzare la difesa collettiva e reagire più rapidamente alle minacce comuni e in continua evoluzione. Il governo britannico sta lavorando per aumentare la spesa per la difesa e per pubblicare il piano di difesa prima del vertice NATO, in modo da poter affrontare le minacce che affrontiamo e proteggere la Gran Bretagna e la sua gente





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