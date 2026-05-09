L'annuncio del ministero della Difesa britannico dell'invio del cacciatorpediniere HMS Dragon verso il Medio Oriente in vista di una possibile missione internazionale per la sicurezza marittima nello Stretto di Hormuz, uno dei punti strategici più delicati al mondo per il commercio energetico globale. Londra afferma che l'equipaggio può superare le 190 persone.

Il Regno Unito rafforza la propria presenza militare nel Golfo Persico. Secondo Londra, il dispiegamento del cacciatorpediniere HMS Dragon verso il Medio Oriente fa parte di una pianificazione rigorosa per garantire che il Regno Unito sia pronto, come parte di una coalizione multinazionale guidata congiuntamente da Regno Unito e Francia, a garantire la sicurezza dello stretto quando le condizioni lo permetteranno.

L'HMS Dragon è una delle unità più moderne della Royal Navy britannica, equipaggiata con sofisticati sistemi radar capaci di individuare bersagli aerei e missilistici a grande distanza e di svolgere missioni di difesa aerea, pattugliamento internazionale e operazioni di pattugliamento nel Mediterraneo, nell'Atlantico e nel Golfo





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