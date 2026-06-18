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Il ricatto emotivo di Harry: il duca di Sussex ottiene ciò che vuole, ma a costo di mettere in discussione le priorità del re Carlo

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Il ricatto emotivo di Harry: il duca di Sussex ottiene ciò che vuole, ma a costo di mettere in discussione le priorità del re Carlo
Ricatto EmotivoDuca Di SussexRe Carlo
📆6/18/2026 10:33 AM
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Il duca di Sussex, Harry, è in Gran Bretagna con i suoi figli, Archie e Lili, ma la sua presenza è vista come un ricatto emotivo dal re Carlo. Secondo il commentatore reale Tom Bower, il monarca non è così ansioso di incontrare i nipoti del duca di Sussex, che sono stati oggetto di critiche per le loro scelte e comportamenti. Il duca di Sussex ha ripetutamente contestato le decisioni relative alla sua protezione nel Regno Unito, sostenendo che le attuali disposizioni espongono la sua famiglia a vulnerabilità.

Il duca di Sussex, Harry, è in Gran Bretagna con i suoi figli, Archie e Lili, ma la sua presenza è vista come un ricatto emotivo dal re Carlo.

Secondo il commentatore reale Tom Bower, il monarca non è così ansioso di incontrare i nipoti del duca di Sussex, che sono stati oggetto di critiche per le loro scelte e comportamenti. Bower ha affermato che Harry ha potuto ricorrere a un ricatto emotivo sul padre per ottenere ciò che voleva, cioè vedere i suoi nipoti.

Il duca di Sussex ha ripetutamente contestato le decisioni relative alla sua protezione nel Regno Unito, sostenendo che le attuali disposizioni espongono la sua famiglia a vulnerabilità. Il re Carlo ha altre preoccupazioni e non è così ansioso di incontrare i nipoti di Harry, nonostante sia un nonno entusiasta. Bower ha affermato che la presenza di Harry in Gran Bretagna è sempre un problema e che il duca di Sussex sta tentando l'ultima carta per ottenere ciò che vuole.

Il ricatto emotivo è un modo per ottenere protezione e sicurezza per la sua famiglia, ma il re Carlo ha altre priorità e non è disposto a cedere alle richieste di Harry. La situazione è complessa e i rapporti tra i membri della famiglia reale sono sempre soggetti a cambiamenti e tensioni.

Il duca di Sussex ha potuto ottenere ciò che voleva, ma a costo di mettere in discussione le priorità del re Carlo e la sua protezione per la sua famiglia

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