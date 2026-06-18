Il ricellaggio delle batterie: la nuova frontiera dell'economia circolare nella mobilità elettrica

L'azienda Terravision, nota per i suoi servizi di trasporto, punta sul ricondizionamento delle batterie di e-bike, scooter e monopattini attraverso il 'ricellaggio', una tecnica che sostituisce le celle danneggiate prolungando la vita dei componenti. Un modello di economia circolare che riduce i rifiuti e i costi, già diffuso in Cina e ora in espansione in Italia con un centro a Desio.

La diffusione dell'energia rinnovabile è in costante crescita, ma la sua produzione è spesso concentrata in fasce orali limitate, coincidenti con i periodi di maggiore irraggiamento solare e venti intensi.

Per garantire una disponibilità continua, 24 ore su 24, è essenziale potenziare le reti di trasmissione e i sistemi di accumulo. Su questo versante, la competizione dietro le batterie è feroce, con un focus costante su materiali e prestazioni.

Tuttavia, un aspetto cruciale e spesso trascurato è la manutenzione delle batterie stesse, una nicchia di mercato con un potenziale di crescita significativo. È proprio in questo spazio che Terravision, azienda già affermata nel settore dei trasferimenti aeroportuali con i suoi autobus, ha deciso di investire convintamente nella mobilità elettrica sostenibile.

L'azienda ha infatti attivato un'officina specializzata dove, oltre alla manutenzione generale dei veicoli, si effettua il ricondizionamento delle batterie di e-bike, scooter e monopattini attraverso una procedura nota come 'ricellaggio'. Questo processo consiste nel sostituire le celle danneggiate all'interno del pacco batteria, riutilizzando quelle ancora efficienti. Si interviene anche sul sistema di gestione della batteria (BMS) per garantire il corretto bilanciamento.

Il risultato è una batteria che riacquista prestazioni equivalenti a quelle di un componente nuovo, con notevoli vantaggi per l'economia circolare: si riducono i rifiuti elettronici e si prolunga la vita utile del prodotto. Il ricellaggio può essere applicato per sostituire batterie esaurite, potenziare quelle esistenti o creare moduli aggiuntivi (extender) per aumentare l'autonomia. Un modello già sviluppato su larga scala in Cina, dove la mobilità elettrica è massiva e si sta preparando una fase di smaltimento su scala industriale.

Le autorità cinesi prevedono che il mercato interno del riciclo delle batterie per veicoli elettrici supererà i 100 miliardi di yuan (circa 12,7 miliardi di euro) entro il 2030, spingendo per standardizzarne i processi, dalla progettazione ecocompatibile al riciclo finale. In Italia, a Desio (MB), la divisione Terravision Mobility ha realizzato un centro all'avanguardia per la gestione del post-vendita di mezzi elettrici leggeri.

Come spiega il presidente Giovanni Fabi, il ricellaggio permette di risparmiare dal 25 al 30% rispetto all'acquisto di una batteria nuova, soprattutto per e-bike e scooter. La procedura trasforma batterie guaste in componenti funzionanti, allungandone il ciclo di vita e riducendo i rifiuti.

Inoltre, i veicoli ricondizionati vengono rivenduti a prezzi molto più accessibili (fino a un terzo o la metà del nuovo). Fabi definisce questa filosofia una 'cultura low-cost' che coniuga la necessità di mobilità economica con la tutela ambientale. Il titolo dell'articolo originale, non scelto dall'autore di questa sintesi, è 'Il fine vita dell'auto cambierà. Come ci organizzeremo per farla rinascere da sé stessa', e pare sottolineare una tendenza inevitabile verso il riuso.

Resta da chiedersi: se lo avesse detto Vannacci? Non sarebbe forse un segno che l'economia circolare sta diventando un tema trasversale, oltre le ideologie





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