Il ricordo di Nuto Revelli: la compassione e la resistenza

Carlo Petrini ha tracciato il ricordo di Nuto Revelli a Verduno nel centenario della nascita dello scrittore partigiano. Petrini ha sottolineato l'importanza della compassione e della resistenza come elementi distintivi della civiltà contadina. Ha anche parlato del cambiamento climatico come uno degli elementi determinanti per la migrazione di milioni di persone.

Pubblichiamo il ricordo di Nuto Revelli che Carlo Petrini tracciò a Verduno il 23 luglio 2019, nel centenario della nascita dello scrittore partigiano. Allora avevamo un tendone, Spazio Blu si chiamava.

Ci furono due straordinarie relazioni: una fu quella di Nuto, con il suo portato di conoscenze e di esperienza, l'altra di una giovane che in quel momento andava per la maggiore. Era Lidia Ravera, che aveva scritto un libro che allora andava a ruba. Queste due testimonianze furono una cosa riuscitissima, arrivarono più di settecento persone, tutti i giovani della provincia ma anche di Torino, per ascoltare queste due testimonianze.

Poi il mio personale legame con Nuto è stato costante, sempre con molto rispetto per questo suo saper interpretare il mondo contadino. E devo dire che quando molte volte mi chiedono «ma come ti è venuta l'idea di Terra Madre, di questa moltitudine? ». Bene, molte di queste suggestioni le ho imparate qui, da questo modo di stare con gli umili, con le persone semplici.

C'è da dire una cosa: tutti noi oggi ci concentriamo a rendere omaggio al grande scrittore, alla sua figura storica, al ruolo che ha avuto dal punto di vista politico e sociale. Addirittura gli antropologi tendono a codificare il suo metodo di intervista. E molte scuole sottolineano la bravura con cui Nuto metteva insieme tutti questi pezzi di memorie e poi ricuciva queste opere straordinarie.

Io però vorrei consegnare al mio amico Marco Revelli due elementi che per me sono l'essenza più essenza di Nuto, dando per scontato che anche gli altri lo sono. Nuto era uno straordinario affabulatore: è stato un grande scrittore, non c'è ombra di dubbio, ma come raccontava lui non ce n'era per nessuno.

Sono convinto che noi eravamo le cavie incoscienti dei suoi libri, nel senso che prima di dare il via ai libri lui proprio in questo giardino ci raccontava chi aveva conosciuto, cosa aveva fatto. E la storia era fantastica, sareste stati delle ore ad ascoltarlo. Non tenere conto di questo elemento di affabulatore significa non tenere conto dell'essenza profonda di questo uomo.

E poi Nuto era un uomo che provava compassione per gli umili e per coloro che nella vita non erano stati baciati dalla fortuna. Provare compassione significa condividere le disgrazie altrui, ma farlo con affetto. La compassione di Nuto è l'elemento distintivo più alto, più nobile di tutto. Rimarranno nella storia i suoi libri, rimarrà nella storia il suo impegno politico: ma prima di tutto bisogna capire che lui amava quelle persone.

Come le descriveva era già un atto d'amore. Questa compassione è quella che governava fino a pochi anni fa la politica: la politica di sinistra era governata dalla profonda compassione per le disgrazie altrui. Nel momento in cui non si prova più compassione, non si condivide il tormento, anche la rivendicazione, la lotta, non ha valore. Quella era la tempra di questa gente, e io sono convinto che è proprio questo trasporto amoroso a fare la differenza.

Allora, se noi da questa bella giornata vogliamo portare qualcosa a casa, io direi che dovremmo anche vedere come cambiano le situazioni rispetto a coloro che sono meno fortunati. Se noi volessimo vedere quale che era la sofferenza del migrante a Marcinelle. Oppure, sempre qui, quanti perseguitati dal fascismo, migliaia di persone che dalle nostre montagne hanno raggiunto la Francia, perfettamente descritti da «Il mondo dei vinti».

E poi basterebbe vedere, oggi, quanti fuggono dalle guerre in altri Paesi e vengono nel nostro Paese. È giunto il tempo di avere compassione per questa gente, è giunto il tempo che la compassione diventi testimonianza di resistenza, che non è quello su cui si basa la civiltà, men che meno la nostra civiltà contadina. Se noi diamo per scontato che la nostra civiltà contadina non aveva in sé anche questi elementi, non abbiano capito niente.

Perché è vero che esistevano elementi di violenza, è vero che c'era delle cose che non andavano, ma un senso di solidarietà verso i più deboli era un elemento distintivo anche di queste terre. Allora si deve capire che la nuova resistenza è questa: se noi viviamo di memorie che non sappiamo rendere al presente, facciamo un'operazione di nostalgia senza nessun costrutto.

Se dobbiamo prendere la nostra storia e rileggerla nell'oggi, dobbiamo capire che mai come in questo momento la testimonianza è fondamentale. Ma è una testimonianza che va controcorrente, perché in questo mondo non esiste compassione, anzi esiste il dileggio. Con buona pace di queste persone, io voglio dire che questa capitana della nave – il riferimento è a Carola Rackete della Sea Watch – è una straordinaria persona, e non accetto che sia insultata.

Voglio dire che il cambiamento climatico è uno degli elementi determinanti per la migrazione di milioni di persone





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