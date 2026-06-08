Il ricordo di una promozione indimenticabile e le parole d'elogio per Ranieri, tra calciomercato e attualità

Un giocatore ripercorre i momenti salienti della sua carriera, dall'emozione della promozione in Sardegna alla fiducia ricevuta da Ranieri al Cagliari, fino alla nuovaesperienza alla Cremonese. Il testo si arricchisce poi di una panoramica sul calciomercato e sulle notizie più rilevanti del momento riguardanti i principali club italiani.

Il giocatore ha ricordato con affetto la sua esperienza in Sardegna , sottolineando il profondo legame tra l'isola e la sua squadra di calcio. L'emozione per la promozione conquistata all'ultimo istante della finale e la successiva stagione in Serie A sono stati momenti indimenticabili.

La parentesi alla Cremonese, sebbene breve, è stata importante perché gli ha permesso di tornare a giocare dopo l'addio al Cagliari, e anche lì ha conquistato una promozione. Ha poi elogiato l'ex tecnico Claudio Ranieri, descrivendolo come una persona estremamente educata, corretta e rispettata, capace di infondere fiducia nei giocatori. Ha ricordato l'arrivo al Cagliari a gennaio, quando Ranieri gli disse subito che avrebbe giocato, nonostante non fosse al meglio fisicamente.

Quella fiducia si rivelò decisiva: nella prima partita segnò un gol spettacolare, con un cross deviato dal vento che finì all'incrocio dei pali, creando un legame immediato con la tifoseria. Ranieri trasmetteva sempre la sensazione che le cose sarebbero andate bene, come nella finale in cui promise la promozione e poi la ottenne. Il giocatore ha concluso ringraziando Ranieri per le opportunità concesse, che hanno rappresentato un periodo importante della sua carriera.

Oltre a questo, la testata fa riferimento a numerose notizie di calciomercato e attualità sportiva: il ritiro di Divock Origi, le trattative della Juventus per Sorloth e Kessie, le mosse dell'Inter per Solet e Jones, il caos Milan con Glasner e Rangnick, le strategie del Napoli con Vlahovic, la partenza di Burdisso dal Monza, le complicate operazioni dell'Atalanta con Palladino e Sarri, le riflessioni sulla Nazionale under 17 e femminile, e le opinioni legali sulla Juventus. La lista completa di argomenti trattati dimostra la vastità del panorama calcistico italiano e internazionale, con aggiornamenti su club, allenatori, giocatori e decisioni societarie





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