Un'analisi sull'Internazionale Socialista di Barcellona, le prospettive geopolitiche dell'Europa di fronte al conflitto israelo-palestinese e la crescita straordinaria delle società benefit in Lombardia.

Il panorama politico internazionale sta attraversando una fase di profonda trasformazione, caratterizzata da una ridefinizione delle identità ideologiche e da una crescente pressione sui partiti socialisti e progressisti. Durante la recente plenaria dell’Internazionale Socialista tenutasi a Barcellona, davanti a una platea di cinquemila persone, il premier spagnolo Pedro Sanchez ha lanciato un appello vibrante per il rilancio del progressismo mondiale.

Il messaggio è stato chiaro: la vergogna non appartiene a chi difende i diritti umani e critica le ingiustizie in contesti drammatici come Gaza, l’Ucraina o la Cisgiordania, ma a coloro che scelgono il silenzio o l’appoggio acritico alla violenza. Questo evento non ha rappresentato solo una passerella mediatica, ma ha cercato di porre le basi per un fronte comune contro l’avanzata delle destre globali, con un occhio di riguardo ai modelli emergenti in America Latina. Tuttavia, le sfide interne ed esterne rimangono molteplici, con leader europei alle prese con inchieste giudiziarie, instabilità governative e divergenze profonde su temi cruciali come l’immigrazione. Nel contesto europeo, la situazione appare complessa e frammentata. Mentre il Partito Socialista Spagnolo cerca di guidare la transizione verso un’agenda più a sinistra, altre storiche formazioni, come la Spd tedesca, faticano a ritrovare una visione condivisa, lasciando spazio a interrogativi sul futuro della socialdemocrazia nel continente. Il Partito Democratico italiano, presente in forze a Barcellona con figure di spicco come Peppe Provenzano, Nicola Zingaretti e Laura Boldrini, sta tentando di sfruttare questa congiuntura per consolidare la propria rete internazionale. L’obiettivo è duplice: rafforzare la coesione del Pse in vista delle prossime sfide elettorali e promuovere un’azione coordinata a livello europeo. Un esempio concreto di questa determinazione è la richiesta formale che la Spagna avanzerà in sede comunitaria per la rescissione dell’accordo di associazione con Israele, un passo che pone l’Italia di Giorgia Meloni di fronte a scelte geopolitiche dirimenti. La politica europea sembra dunque essere un cantiere aperto, dove il conflitto tra la necessità di pragmatismo istituzionale e la ricerca di un’anima ideologica definita continua a generare tensioni. Parallelamente alle dinamiche di alta politica internazionale, il tessuto produttivo italiano offre segnali di vitalità, specialmente nella regione Lombardia, che si conferma leader indiscusso nel panorama dell’economia responsabile. Con 1.721 società benefit censite, il territorio lombardo ha registrato una crescita esponenziale rispetto al 2019, passando da una realtà di nicchia a un pilastro dell’economia regionale. Questi numeri non sono solo statistici, ma testimoniano una transizione verso modelli di business capaci di coniugare il profitto con l’impatto sociale e ambientale positivo. Le società benefit in Lombardia generano oggi un valore produttivo di oltre 31 miliardi di euro, coinvolgendo migliaia di lavoratori in settori cruciali come quello scientifico, tecnologico e digitale. Questo modello imprenditoriale rappresenta una risposta concreta alle sfide globali, dimostrando che l’innovazione, unita alla sostenibilità e all'etica, costituisce la leva fondamentale per la competitività economica contemporanea. La Lombardia, in questo senso, si pone come laboratorio avanzato per l'Europa, guidando una trasformazione che va oltre il mero dato economico per abbracciare una visione di lungo periodo che integra la responsabilità sociale nel cuore stesso della strategia aziendale





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