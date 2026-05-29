Il riso nero: l'ingrediente K-Beauty che unisce tradizione e innovazione

Scopri perché il riso nero è diventato un must nella skincare coreana, grazie alle sue proprietà antiossidanti, idratanti e nutrienti.

Il riso nero è da secoli un simbolo di nutrimento e vitalità nella cultura coreana, ma solo negli ultimi anni ha conquistato un posto d'onore nella skincare globale.

Ricco di antociani, i pigmenti che gli conferiscono il caratteristico colore scuro, questo cereale offre un potente effetto antiossidante, proteggendo la pelle dall'inquinamento, dai raggi UV e da altri stress ambientali. Secondo Jae Jeong, fondatrice di haruharu wonder, gli antociani aiutano la pelle a difendersi dagli aggressori esterni, supportandone la salute nel tempo. Non è quindi una moda passeggera, ma un ingrediente profondamente radicato nella tradizione, ora valorizzato dalla scienza moderna.

La fermentazione gioca un ruolo cruciale nel potenziare i benefici del riso nero. Questo processo trasforma l'ingrediente rendendolo più affine alla pelle e facilitandone l'assorbimento. I brand coreani lo abbinano spesso ad acido ialuronico per un'idratazione profonda, a ceramidi per rinforzare la barriera cutanea e a centella asiatica per lenire le irritazioni. Il risultato è una formula delicata ma efficace, che lavora in profondità con costanza, senza promettere trasformazioni immediate.

La filosofia coreana della skincare non si basa su trattamenti aggressivi, ma su una cura quotidiana e graduale che rispetta l'equilibrio della pelle. Il riso nero si adatta a tutti i tipi di pelle e a diverse routine: un semplice tonico o un'essenza possono essere il primo passo per introdurre idratazione e antiossidanti.

Per le pelli più secche o sensibili, stratificare più prodotti a base di riso nero - come tonico, siero e crema - aiuta a costruire un'idratazione duratura e un maggiore comfort. La vera essenza della K-Beauty non è il numero di passaggi, ma la costanza e l'ascolto della propria pelle. Anche un solo prodotto ben formulato, usato con regolarità, può fare la differenza. Il riso nero rappresenta perfettamente questa filosofia: unisce tradizione e innovazione per una bellezza autentica e sostenibile





IOdonna / 🏆 9. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Riso Nero K-Beauty Skincare Antiossidanti Idratazione

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Code di cavallo: i trend estivi per capelli freschi e glamourDalle ponytail liftate alle versioni spettinate e boho, scopri le acconciature più cool per affrontare l'estate con stile e praticità.

Read more »

Come gestire i cookie e la profilazione pubblicitaria sui nostri sitiScopri come gestire i cookie e la profilazione pubblicitaria sui nostri siti, inclusi Iodonna.it, Amica.it, Oggi.it, Living.corriere.it, Viaggi.corriere.it, Abitare.it e Style.corriere.it. Scopri come navigare il sito senza consenso alla profilazione, come rifiutare i cookie di profilazione e come aderire a un piano di abbonamento.

Read more »

NOUBA firma il backstage beauty di Miracles di Chopard al Festival di CannesIl brand NOUBA ha curato il beauty look per la soirée Miracles di Chopard al Festival di Cannes, con un glow etereo e sofisticato. Protagonista l'illuminante fluido Glow Skin, per un make up che unisce tradizione e innovazione, in un vero spettacolo di italian artistry.

Read more »

Tinta labbra: il segreto per un trucco estivo super resistenteScopri tutto sulla tinta labbra, il prodotto beauty che garantisce un colore intenso, leggero e duraturo, perfetto per l'estate. Consigli su applicazione e ingredienti.

Read more »