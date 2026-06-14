Il ritorno al mandolino: la nuova ondata di musicisti senior in Europa

Un uomo di 69 anni scopre il piacere e le difficoltà di ricominciare a suonare il mandolino, inserendosi in una tendenza crescente di anziani che riscoprono la musica, supportata da studi scientifici e iniziative educative.

Il 30 ottobre 2023, poco prima di compiere sessantanove anni, mi sono avventurato in un negozio di strumenti musicali nella periferia sud di Milano con l'intento di acquistare un mandolino.

Il locale era ampio, le pareti rivestite da file interminabili di chitarre, violini e altri strumenti orchestrali, mentre il pavimento era disseminato di pianoforti e tastiere. Dopo un'attenta ricerca ho individuato, in un angolo poco illuminato, due mandolini: uno di tipo folk a fondo piatto, l'altro classico a cassa bombata, entrambi di fabbricazione cinese. Con l'aiuto di una scala li ho fatto scendere, e il commesso li ha puliti per me.

Non suonavo il mandolino da adolescenza e, sebbene la mia moglie mi abbia incoraggiato a comprarlo, rimanevo dubbioso. A casa ho estratto lo strumento dalla custodia: una cassa armonica a forma di goccia, rifinita in poliuretano color marrone oro che sfuma al bordo in nero, lunga appena mezzo metro e sorprendentemente leggera.

Le otto corde, disposte a coppie e accordate in quinte come nel violino, emettevano un suono brillante e metallico quando le ho pizzicate con il plettro fornito, grazie ai fori a F presenti su entrambi i lati del ponte regolabile. Le settimane successive sono state un'alternanza di entusiasmo e frustrazione. Le mani rigide e la mancanza di una tecnica consolidata limitavano i miei progressi, nonostante praticassi due‑tre ore al giorno.

Le prime melodie che sono riuscito a tirare fuori erano una giga irlandese e l'apertura del concerto per due mandolini di Vivaldi, brani che mi hanno trasportato indietro di cinquant'anni. Tuttavia, l'incapacità di leggere immediatamente lo spartito e la pressione di dover impressionare gli amici mi hanno portato a dubitare del valore di una pratica musicale che sembrava servire solo a me stesso. Questo sconforto mi ha spinto a indagare se altri della mia età avessero affrontato la stessa sfida.

Scoprendo che mio fratello, residente a New York, aveva riscoperto il pianoforte e partecipava a un gruppo Facebook chiamato "Adult Piano Returners" con oltre quaranta‑sei mila membri, ho capito che il fenomeno era più diffuso di quanto immaginassi. Una breve ricerca ha confermato che la ripresa musicale in età avanzata è una tendenza globale. In Germania, l'associazione nazionale delle scuole di musica ha riportato che il numero di studenti senior è aumentato di sei volte dal 2000.

Diverse università europee hanno creato corsi di geragogia musicale, cioè l'educazione musicale per anziani, e a Genova è stato avviato un corso di batteria per persone over 60. La letteratura accademica è ricca di studi come "Significato dell'apprendimento della tastiera del pianoforte nella vita degli anziani cinesi" o "Analisi dei fattori che spingono gli anziani della Corea del Sud a dedicarsi all'apprendimento di uno strumento musicale dopo il pensionamento".

Il mercato ha colto l'opportunità: nel maggio 2025 il Financial Times ha riportato che Yamaha ha lanciato una campagna mirata agli anziani per promuovere i suoi sassofoni in Cina. I neuroscienziati dell'Università di Kyoto, osservando per quattro anni un gruppo di pianisti che avevano iniziato a suonare dopo i settant'anni, hanno scoperto che il cervelletto e il putamen di questi soggetti erano protetti dall'atrofia tipica dell'invecchiamento, confermando i numerosi benefici cognitivi e motori della pratica musicale tardiva.

Nonostante questi risultati rassicuranti, per me suonare il mandolino rimaneva una sfida personale più che un esercizio per stimolare circuiti neuronali, ma la consapevolezza che non ero l'unico a intraprendere questo percorso mi ha dato la motivazione per continuare ad esplorare il suono vibrante di questo strumento tradizionale





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