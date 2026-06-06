Il ritorno dei Coma Cose e la resilienza di Natalia Paragoni

Il nuovo disco dei Coma Cose è quasi pronto, mentre Natalia Paragoni affronta la malattia con coraggio e determinazione, condividendo sui social il momento del taglio dei capelli. La coppia, unita da un legame profondo nato a Uomini e Donne, ha deciso di gestire insieme la tempesta della malattia.

Il ritorno dei Coma Cose ? La porta non è chiusa. Ho fatto il cameriere e l'operaio, ogni lavoro ha del bello. Il nuovo disco è quasi pronto.

Natalia Paragoni, 28 anni, ha scelto di condividere sui social un momento di grande intimità e impatto emotivo. A ventiquattr'ore dal doloroso annuncio della malattia e dell'avvio dei cicli di chemioterapia, l'influencer ha deciso di tagliare i capelli, che stanno iniziando a cadere, in un manifesto di resilienza. Nel video pubblicato nelle sue storie di Instagram, l'ex volto di Uomini e Donne mostra per gli ultimi istanti la sua celebre e lunga chioma bionda prima del taglio.

Al suo fianco, a fare quadrato, ci sono la madre, il compagno Andrea Zelletta e le figlie. Natalia Paragoni ha un tumore: 'Ero incinta quando l'ho scoperto, mi ha cambiato la vita'. Un mese fa il parto. Un legame profondo, quello tra Natalia Paragoni e Andrea Zelletta, nato sotto i riflettori televisivi nella primavera del 2019 durante il dating show Uomini e Donne di Maria De Filippi.

Da quel momento la coppia non si è più lasciata, consolidando l'unione anno dopo anno fino alla nascita della primogenita, Ginevra. Il lieto evento si è ripetuto solo poche settimane fa con l'arrivo di Beatrice, la secondogenita che ha allargato la famiglia proprio a ridosso della scoperta della malattia, una tempesta improvvisa che la coppia ha scelto di gestire unita, mostrando pubblicamente la propria vulnerabilità ma anche una straordinaria forza comunicativa





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