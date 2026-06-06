Il ritorno dei Coma Cose e la Sprint del Gran Premio d'Ungheria

Il nuovo disco dei Coma Cose è quasi pronto, mentre oggi, sabato 6 giugno, si corre la gara Sprint del Gran Premio d'Ungheria. Marco Bezzecchi è in testa al Mondiale, mentre Marc Marquez punta a una buona prestazione dopo l'intervento alla spalla.

Il ritorno dei Coma Cose ? La porta non è chiusa. Ho fatto il cameriere e l'operaio, ogni lavoro ha del bello. Il nuovo disco è quasi pronto.

Oggi, sabato 6 giugno, al Balaton Park si corre la gara Sprint del Gran Premio d'Ungheria, l'ottavo appuntamento della stagione MotoGp. Il campionato riparte dal trionfo di Marco Bezzecchi (Aprilia) al Mugello con il pilota riminese, 27 anni, che è in testa al Mondiale con 173 punti, a +17 dal suo compagno di box e primo rivale, lo spagnolo Jorge Martin.

A partire dalla pole position del Gran Premio d'Ungheria sarà Marc Marquez in una prima fila tutta spagnola davanti ad Acosta (Ktm) e Aldeguer (Ducati). Marc Marquez soltanto qualche settimana fa si era sottoposto a un intervento chirurgico alla spalla dopo la bruttissima caduta nella Sprint del Gran Premio di Francia che l'aveva costretto a saltare il Gp a Le Mans e il Gran Premio della Catalogna a Barcellona.

Al Mugello ha chiuso in settima posizione pagando nella seconda parte di gara lo sforzo fisico per la spalla destra operata di recente. Marc Marquez, oggi, sabato 6 giugno punta a disputare un'ottima Sprint.

'Facciamo una bella partenza e poi vediamo, proverò a fare come al Mugello: partire bene cercando un passo che mi faccia sentire comodo. Con una bella partenza si può lottare per il podio', ha detto ai microfoni di Sky. La Sprint del Gp d'Ungheria si disputa oggi, sabato 6 giugno, alle ore 15 e sarà trasmessa in chiaro su TV8, canale 8 del telecomando e per gli abbonati su Sky Go e Now





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