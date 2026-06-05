Il ritorno dei Coma Cose e la storia della corruzione in tv

Il gruppo musicale Coma Cose sta lavorando a un nuovo disco, mentre gli inquirenti stanno cercando di chiarire se esiste un presunto sistema di favori sessuali come pegno per la partecipazione al Grande Fratello. Tra le persone che sono state convocate a testimoniare ci sono anche il giornalista Gabriele Parpiglia, che ha lavorato con Alfonso Signorini nel passato, e Antonio Medugno, che sarebbe stato tra le vittime del sistema.

Il ritorno dei Coma Cose ? La porta non è chiusa. Ho fatto il cameriere e l'operaio, ogni lavoro ha del bello. Il nuovo disco è quasi pronto.

Fausto Lama, storico collaboratore di Coma Cose, ha fatto sapere che il gruppo sta lavorando a un nuovo disco, che sarà il loro primo lavoro dopo la rottura con Gabriele Parpiglia, che era stato un membro fondamentale del gruppo. La notizia arriva mentre si svolge un'indagine sulla presunta corruzione all'interno della rete televisiva, che vede al centro Alfonso Signorini, ex direttore di Chi.

Gli inquirenti stanno cercando di chiarire se esiste un presunto sistema di favori sessuali come pegno per la partecipazione al Grande Fratello, che sarebbe stato messo su da Signorini. Tra le persone che sono state convocate a testimoniare ci sono anche il giornalista Gabriele Parpiglia, che ha lavorato con Signorini nel passato, e Antonio Medugno, che sarebbe stato tra le vittime del sistema.

La convocazione di Parpiglia è stata vista come un segno di cattiva sorte per Signorini, che ha risposto commentando sul suo profilo X: 'Canta Vasco: 'la verità arriva quando vuole la verità''. Poi ha aggiunto un twitt ancora più esplicito: 'Il Karma ha karmato'. La notizia ha suscitato scalpore, soprattutto perché Parpiglia non sembra affatto dispiaciuto della convocazione in procura. La sua reazione è stata vista come un segno di soddisfazione per la giustizia che finalmente si sta facendo giustizia.

La storia è ancora in corso e non si sa cosa ne sarà di Signorini e dei suoi accusatori. Ma una cosa è certa: la verità arriva sempre quando vuole la verità





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