Il ritorno dei Duchi di Sussex nel Regno Unito: una visita che segna una nuova era?

Harry e Meghan torneranno nel Regno Unito con i figli per un evento legato agli Invictus Games. Dopo quattro anni, la famiglia reale potrebbe assistere a un riavvicinamento tra il principe Harry e re Carlo III.

I duchi di Sussex, Harry e Meghan , torneranno nel Regno Unito tra qualche settimana, dopo quattro anni di assenza. Si tratterà della prima visita ufficiale della coppia dal 2022, quando parteciparono al Giubileo di Platino della regina Elisabetta II.

Secondo quanto riportato dalla BBC, i duchi presenzieranno a un evento a Birmingham legato agli Invictus Games del 2027, i giochi dedicati a militari feriti e veterani di guerra di cui Harry è patrono. Il principe, veterano della missione in Afghanistan, ha sempre sostenuto con passione questa iniziativa.

Ma la notizia più sorprendente è che Harry e Meghan non torneranno da soli: con loro ci saranno i due figli, Archie e Lilibet, che non vedono il nonno, re Carlo III, da quattro anni e che hanno trascorso la maggior parte della loro vita negli Stati Uniti. La decisione di portare i bambini è stata presa dopo aver ottenuto garanzie sulla sicurezza.

La preoccupazione per la protezione della famiglia ha sempre accompagnato Harry, prima nei confronti della moglie e ora anche dei piccoli. Sciolto questo nodo, i Sussex hanno deciso di partire tutti insieme alla volta dell'Inghilterra. La presenza dei nipotini del re fa pensare ai royal watcher che il famoso gelo che per anni ha dilaniato la casa reale si stia pian piano sciogliendo.

A settembre, dopo 19 mesi senza rivolgersi parola, Carlo III e il figlio minore si erano intrattenuti in una conversazione privata all'ora del thè a Clarence House. Padre e figlio hanno parlato per un'ora e 54 minuti e, forse, è da quel momento che si è messo in moto un meccanismo che ha portato all'imminente ritorno in patria dei duchi.

Tuttavia, i più cinici tra gli osservatori sostengono che questo viaggio sia solo un segnale che la 'megexit' sia ormai finita e il riconoscimento da parte dei duchi di aver perso la propria battaglia di ribellione. La visita potrebbe rappresentare un tentativo di riallacciare i rapporti con la famiglia reale, dopo anni di tensioni e dichiarazioni pubbliche. Non è chiaro se Harry e Meghan incontreranno anche il principe William e Kate Middleton, con cui i rapporti sono tesi.

Intanto, l'attenzione mediatica è alta: ogni mossa della coppia sarà seguita con lente d'ingrandimento. Gli Invictus Games rappresentano un'occasione importante per Harry, che ha fatto di questi giochi una delle sue missioni principali. La scelta di Birmingham come sede per l'evento del 2027 è significativa: la città ha una forte tradizione di accoglienza e solidarietà. Per Meghan, invece, questo ritorno potrebbe essere un'opportunità per mostrare il suo impegno nel sociale, dopo il successo della sua fondazione Archewell.

In ogni caso, la visita segna un punto di svolta nelle relazioni tra i Sussex e la monarchia britannica. I prossimi mesi saranno cruciali per capire se si tratta di una riconciliazione effettiva o solo di un gesto formale. Intanto, i fan reali attendono con ansia di vedere i piccoli Archie e Lilibet sul suolo britannico, dopo anni di foto e video diffusi solo dai genitori.

La famiglia reale potrebbe finalmente riunirsi, almeno per un breve momento, lasciando intravedere la possibilità di un futuro più sereno





Today_it / 🏆 12. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Harry Meghan Invictus Games Regno Unito Famiglia Reale

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Regno Unito vieta l'uso dei social network ai minori di 16 anniIl premier britannico Keir Starmer ha avviato il processo legislativo per proibire l'accesso ai social network ai ragazzini sotto i sedici anni. La misura, che esclude WhatsApp, potrebbe includere anche un coprifuoco notturno dalle 20.30. La decisione segue una consultazione pubblica con 116mila partecipanti, il 90% dei quali favorevole. Il governo Labour, in calo nei consensi, punta su una normativa severa per proteggere i minori da dipendenze, bullismo e contenuti dannosi, sebbene permangano sfide tecniche sull'effettiva enforceability.

Read more »

Harry e Meghan tornano nel Regno Unito con i figli (dopo 4 anni): il viaggio per gli Invictus Games e il tentativo di riavvicinamento con la famiglia realeC'è aria di riconciliazione nella Royal Family. Dopo quattro anni, Harry e Meghan torneranno in Regno Unito con i figli Archie e Lilibet per partecipare a un evento degli...

Read more »

Harry, Meghan e i due figli tornano nel Regno Unito: attesi al count down per gli Invictus games di BirminghamIl riavvicinamento di Harry verso i Windsor procede. Dopo il primo summit di distensione tra emissari del duca e del re un anno fa a luglio, da indiscrezioni riprese da Bbc il duca di Sussex tornerà a giorni in patria. Con tutta la famiglia

Read more »

Il ritorno dei principi ribelli, 'Harry e Meghan nel Regno Unito con i figli a luglio'Non ancora confermato l'incontro con re Carlo, ma i media evocano un 'disgelo' (ANSA)

Read more »