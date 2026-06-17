Il ritorno dei giganti del mare: il lusso estremo approda a Ostia con lo yacht Al Mirqab

Il super yacht Al Mirqab, di proprietà di un membro della famiglia reale del Qatar, e un secondo yacht di un miliardario USA hanno gettato l'ancora per oltre 24 ore al largo di Ostia. L'imbarcazione principale, lunga 133 metri e del valore di 300 milioni di dollari, offre 13 suite, piscina panoramica e 55 membri di equipaggio. I due panfili, provenienti dal Mediterraneo, hanno scelto le acque di Roma come punto strategico, con rifornimenti previsti a Civitavecchia. L'evento conferma il ruolo della costa laziale come meta per l'élite mondiale della nautica da diporto.

Al Mirqab , il super yacht da sogno da 300 milioni di dollari, ha gettato l'ancora per oltre 24 ore al largo delle spiagge di Ponente a Ostia , catturando l'attenzione di bagnanti e residenti.

Questo gigante del mare, lungo 133 metri e largo 20, è considerato tra le imbarcazioni private più grandi al mondo e appartiene a un influente membro della famiglia reale ed ex primo ministro del Qatar. L'imbarcazione, che batte bandiera delle Isole Cayman, può ospitare fino a 26 persone nelle 13 suite di lusso e ha un equipaggio di 55 persone alloggiate in 25 cabine.

Tra i comfort a bordo spicca una spaziosa piscina sul ponte inferiore, collegabile al mare attraverso portelli laterali nello scafo. Il valore del yacht è di circa 300 milioni di dollari e rappresenta l'apice della nautica da diporto di lusso.

A fargli compagnia, un secondo yacht lungo 76 metri, di proprietà di un miliardario statunitense (nome top secret) e con bandiera del Regno Unito, in grado di ospitare 12 persone in 8 cabine extralusso e dotato di palestra, sala massaggi, jacuzzi e una poppa abbattibile che crea un accesso diretto al mare, trasformando l'area in uno stabilimento balneare. Entrambi i panfili, dopo aver navigato nel Mediterraneo occidentale con una sosta a Napoli, hanno scelto le acque antistanti Roma come punto di rada strategico, probabilmente in attesa di rifornimenti o per brevi escursioni nella Capitale.

I sistemi di tracciamento indicano che il porto di riferimento per operazioni e rifornimenti nella zona è Civitavecchia, snodo cruciale per yacht di questa stazza prima di proseguire verso altre mete esclusive dell'estate. La presenza di questi simboli del lusso estremo sottolinea il ruolo di attraversamento del Mediterraneo per gli armatori più ricchi del mondo, spesso diretti verso le località più esclusive o in cerca di privacy totale.

La sosta a Ostia, seppur temporanea, ha generato curiosità e commenti tra i presenti, confermando il fascino esercitato da questi giganti del mare





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