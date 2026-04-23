Il Ritorno del Biondo: Tendenze, Nuance e Cura dei Capelli per la Primavera-Estate 2026

Analisi delle nuove tendenze bionde per la Primavera-Estate 2026, con un focus sulle nuance più richieste, le tecniche per ottenere un biondo impeccabile e rispettoso del capello, e le ispirazioni dalle celebrità.

La stagione attuale vede un deciso ritorno del biondo, non più nelle sue sfumature fredde e spigolose, ma in tonalità più morbide, calde e personalizzate.

Modelle, attrici e influencer stanno abbracciando questa tendenza, come dimostra il recente cambio di look di una nota modella, che ha sfoggiato una chioma biondo miele con una piega sofisticata. Il cosiddetto biondo soft beige e il biondo Bessette sono tra i più ricercati, quest'ultimo spinto anche dall'uscita di una serie televisiva che ha riportato all'attenzione il biondo burro di Carolyn Bessette.

Gli esperti del settore, come Mario Firriolo di Wella Professionals, sottolineano che si sta abbandonando l'uniformità dei toni freddi per abbracciare nuance più naturali e tridimensionali, capaci di valorizzare ogni incarnato e taglio. Tra le sfumature più richieste spiccano il Butter Blonde, lo Champagne Blonde, i biondi sun-kissed come l'Honey Blonde e il Beige Blonde, e biondi impreziositi da sfumature pastello.

L'attenzione è rivolta anche alla salute del capello, con nuove tecniche come BlondorPlex di Wella, che purificano i metalli responsabili dell'opacità e ricostruiscono i legami interni della fibra capillare. Celebrità come Margot Robbie, Gigi Hadid e Anya Taylor-Joy sono d'ispirazione per questi nuovi look. Il Butter Blonde, simile a quello sfoggiato da Sarah Pidgeon, è una nuance morbida e luminosa, mentre il Beige Blonde, come quello di Angelina Jolie, offre una risposta soft ai toni freddi.

L'Honey Blonde, incarnato da Rosie Huntington-Whiteley, continua a essere una scelta popolare grazie ai suoi riflessi dorati, e lo Champagne Blonde, come quello di Suki Waterhouse, rappresenta una via di mezzo tra il cenere e il biondo gold. In definitiva, il biondo di questa Primavera-Estate 2026 è un biondo evoluto, sofisticato, luminoso e soprattutto rispettoso della salute dei capelli





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