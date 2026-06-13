Il ritorno del cohousing: condividere casa per combattere il caro-affitti e la solitudine nelle città

Un'analisi del crescente fenomeno dell'affitto condiviso in Italia ed Europa, tra over 50 in cerca di compagnia e giovani lavoratori alle prese con il costo della vita. Storie di convivenze tra generazioni diverse che rivelano come la condivisione degli spazi abitativi stia diventando una scelta strategica e sociale, non solo economica.

Negli ultimi anni, il fenomeno della condivisione degli spazi abitativi, noto come cohousing o affitto condiviso , sta registrando una crescita significativa nelle grandi città italiane ed europee.

Questo trend coinvolge diverse generazioni: dagli over 50 con figli lontani, in cerca di compagnia e supporto, a studenti e giovani lavoratori che affrontano il caro affitti. Le storie raccolte mostrano come la convivenza tra estranei possa trasformarsi in un accordo vantaggioso per entrambe le parti, andando oltre il semplice risparmio economico. Un esempio emblematico è quello di HelloCalm, un trentacinquenne veneziano trasferitosi a Londra che per anni ha condiviso un appartamento con un uomo gay di 65 anni.

L'esperienza è stata talmente positiva che, quando acquisterà una casa, manterrà una stanza libera per praticare il cohousing. La sua riflessione, Vivere da soli è un'ingiustizia, sintetizza il valore sociale di questa scelta. Anche a Milano, Gina, 60 anni, e Giovanni, 40, vivono insieme da un anno: lei separata, lui vedovo, non sono una coppia ma si aiutano e rispettano. Gina cercava un po' di compagnia dopo che la figlia si era trasferita, Giovanni un alloggio accessibile.

Insieme calmierano spese e riempiono il silenzio di una casa troppo vuota. Il mercato immobiliare risponde a questa domanda: stando al rapporto Idealista, gli affitti condivisi sono cresciuti del 4% nell'offerta e del 6% nei prezzi, segno di una richiesta in espansione. Anche Paolo Giabardo, direttore generale di Immobiliare.it, conferma che il tema dell'accessibilità è centrale in Italia, soprattutto a causa della stagnazione dei salari.

Per i single, solo il 55% dei monolocali e il 46% dei bilocali sono considerati accessibili, con città come Firenze e Milano tra le più care. Il fenomeno, nato come risposta al costo della vita, si sta evolvendo in una vera e propria cultura dell'abitare flessibile, che ricorda il modello statunitense del coliving per professionisti e famiglie.

In Italia, il trend è alimentato anche dalla crescente solitudine urbana e dalla perdita del senso di comunità, come nota Gina: Ci siamo rintanati come individui soli nelle nostre case. Condividere un tetto, quindi, non è più solo una necessità economica ma un modo per ricostruire relazioni e支持. Il futuro dell'abitare, secondo il Joint Center for Housing Studies dell'Università di Harvard, è sempre più flex, con un numero di persone che scelgono la condivisione raddoppiato negli ultimi vent'anni.

Da Berlino a Parigi, da Roma a Milano, le dinamiche sono simili: si cerca un equilibrio tra spazio, costo e socialità. Anche chi inizialmente è titubante, come Gina, scopre che È più facile di quel che sembra. L'accordo si basa su rispetto e autonomia, senza dover necessariamente diventare una famiglia allargata. Questo modello, se ben strutturato, potrebbe rappresentare una soluzione sostenibile per le città del futuro, contrastando l'isolamento e ottimizzando l'uso degli immobili.

In un'epoca in cui il lavoro ibrido permette di passare più tempo a casa, la qualità della vita domestica diventa cruciale. Per HelloCalm, la scelta è stata dettata dalla ricerca di un ambiente luminoso con una bella vista sui tetti; per Gina, da un bisogno di compagnia leggera. Entrambi sottolineano che il valore aggiunto va oltre il risparmio su affitti e bollette: è la possibilità di costruire micro-comunità in cui ci si sente parte di una rete.

Questo tipo di convivenza richiede comunque una precisa contrattualizzazione e la definizione di regole condivise, aspetti che le piattaforme di affitto e le agenzie stanno empezando a contemplare. In conclusione, il ritorno alla condivisione degli spazi abitativi segna una trasformazione culturale profonda: non più solo un ripiego per chi non può permettersi un appartamento intero, ma una scelta consapevole che coniuga sostenibilità economica, sociale ed emotiva.

Mentre i prezzi degli immobili continuano a salire e gli stipendi restano stagnanti, sempre più italiani potrebbero trovare in questi modelli una via per abitare le città senza rinunciare alla qualità della vita. La flessibilità, la capacità di adattamento e la voglia di superare la solitudine sono i driver principali di questo cambiamento, che potrebbe ridefinire il concetto stesso di casa





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