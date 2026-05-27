Il ritorno del nucleare in Italia: la svolta sui mini reattori aziendali

Il governo Meloni accelera sul nucleare: obiettivo regole entro l'estate e decreti entro fine anno. La rivoluzione sono i mini reattori modulari, che le industrie italiane sono già pronte ad accogliere nei loro stabilimenti.

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Le pedine sulla scacchiera dell'energia si muovono velocemente, e questa volta non si torna indietro. Il governo Meloni ha deciso di premere l'acceleratore: l'obiettivo è approvare le regole base prima dell'estate per poi firmare i decreti definitivi entro la fine dell'anno. Tradotto? Il ritorno del nucleare in Italia è ufficialmente iniziato.

Ma scordatevi le vecchie, monumentali centrali. La vera rivoluzione sono mini reattori compatti, moderni e, soprattutto, aziendali. La svolta è così radicale che gli industriali italiani hanno già alzato la mano: Siamo pronti a ospitarli direttamente nelle nostre fabbriche e nei nostri distretti produttivi. Ma chi gli costruirà?

A dispetto del referendum anti-nucleare l'industria atomica italiana è già al lavoro. Il panorama energetico italiano sta vivendo una fase di rapido cambiamento, con il governo che punta a ridefinire le regole per l'energia nucleare in tempi brevi. L'esecutivo guidato da Giorgia Meloni ha delineato un percorso ambizioso: definire il quadro normativo entro l'estate e poi adottare i decreti attuativi prima della fine dell'anno.

Questo segna l'inizio ufficiale del ritorno del nucleare nel Paese, dopo il referendum del 1987 che ne aveva decretato la fine. Tuttavia, la novità non è il semplice ritorno alle centrali tradizionali, ma l'adozione di una nuova generazione di reattori: i mini reattori modulari,Piccoli, compatti e progettati per essere installati in siti industriali. Una svolta che ha già raccolto l'interesse del mondo industriale italiano.

Diverse aziende, infatti, si sono dichiarate disponibili aospitare questi impianti all'interno dei propri stabilimenti o distretti produttivi, trasformando così il nucleare da grande infrastruttura nazionale a risorsa distribuita e integrata nei processi produttivi. Ma se la domanda potenziale c'è, chi fornirà la tecnologia? Nonostante il blocco seguito al referendum, l'industria nucleare italiana non è scomparsa: ha continuato a operare in settori collegati, nella ricerca e nella progettazione, mantenendo competenze tecniche di rilievo.

Ora, con il nuovo indirizzo politico, quelle competenze potrebbero tornare centrali, magari in collaborazione con partner internazionali leader nel settore dei reattori modulari. Il governo sembra voler procedere speditamente, forse anche per cogliere le opportunità dei fondi europei e della transizione energetica.

Tuttavia, la strada non è priva di ostacoli: permangono dubbi sulla sicurezza, sul ciclo del combustibile, sulla gestione delle scorie e sui costi. Servirà un dibattito pubblico approfondito, oltre a una regolamentazione chiara e trasparente, per garantire che la nuova stagione nucleare sia accettata e sostenibile. Il coinvolgimento delle imprese potrebbe essere un elemento chiave: se il nucleare diventa una risorsa per la competitività industriale, l'adesione potrebbe crescere.

Resta da vedere se il modello dei mini reattori aziendali riuscirà a decollare realmente e in che tempi





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