Il ritorno del nucleare in Italia: una scelta di razionalità energetica

L'approvazione della legge delega sul nuovo nucleare segna una svolta epocale nella politica energetica italiana, riconoscendo finally la necessità di una fonte stabile, a basse emissioni e indipendente dalle fluttuazioni geopolitiche, dopo decenni di dibattiti ideologici.

L'approvazione alla Camera della legge delega sul nuovo nucleare rappresenta probabilmente il più importante cambio di paradigma della politica energetica italiana dagli anni Ottanta. Per la prima volta dopo decenni di rimozioni ideologiche, referendum interpretati come divieti eterni e dibattiti spesso dominati dall'emotività più che dall'analisi economica, il Parlamento torna a discutere seriamente di come garantire al Paese energia abbondante, stabile, competitiva e a basse emissioni.

Non si tratta ancora della costruzione di una centrale, né di una scelta definitiva sulle tecnologie da adottare. Si tratta però di qualcosa di forse ancora più importante: il ritorno della razionalità economica in una discussione che per troppo tempo è stata affrontata come una questione identitaria. L'Italia è oggi una delle grandi economie industriali più dipendenti dall'estero per il proprio fabbisogno energetico.

Secondo i dati del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e di Eurostat, oltre il 70% dell'energia primaria consumata nel nostro Paese proviene da importazioni. Significa che gran parte della nostra crescita economica, della nostra competitività industriale e perfino della nostra stabilità sociale dipendono da decisioni prese altrove. La crisi energetica seguita all'invasione russa dell'Ucraina ha mostrato con brutalità quanto questa vulnerabilità possa essere costosa.

Tra il 2021 e il 2023 il prezzo del gas naturale in Europa ha registrato aumenti superiori al 500% rispetto ai livelli storici, trascinando verso l'alto il costo dell'elettricità e costringendo governi e imprese a sostenere spese straordinarie per centinaia di miliardi di euro. L'Italia è stata tra i Paesi più colpiti proprio a causa della sua forte dipendenza dal gas naturale, che ancora oggi rappresenta circa il 45% della produzione elettrica nazionale.

In questo contesto, continuare a escludere il nucleare significa rinunciare deliberatamente a una delle poche tecnologie in grado di garantire simultaneamente sicurezza energetica, riduzione delle emissioni e stabilità dei prezzi. Non è un caso che la maggior parte delle economie avanzate stia andando nella direzione opposta. La Francia produce circa il 70% della propria elettricità attraverso 56 reattori nucleari. Gli Stati Uniti possiedono il più grande parco nucleare mondiale, con oltre 90 reattori operativi.

La Cina sta costruendo decine di nuovi impianti e considera il nucleare uno strumento essenziale della propria strategia industriale. Persino Paesi che negli anni scorsi avevano annunciato programmi di uscita dall'atomo stanno riconsiderando le proprie posizioni alla luce degli obiettivi climatici e delle esigenze di sicurezza energetica. L'Agenzia Internazionale dell'Energia prevede che la produzione nucleare mondiale raggiungerà nuovi record storici nel corso di questo decennio.

L'argomento secondo cui le energie rinnovabili renderebbero superfluo il nucleare appare sempre meno convincente man mano che si analizzano i dati. Solare ed eolico rappresentano strumenti indispensabili della transizione ecologica e continueranno a crescere rapidamente nei prossimi anni.

Tuttavia presentano un limite fisico che nessun progresso tecnologico è riuscito finora a eliminare: producono energia in maniera intermittente. Quando non c'è sole o non c'è vento, la produzione si riduce drasticamente. In un sistema elettrico moderno questo problema può essere compensato soltanto attraverso massicci investimenti in accumuli, reti intelligenti o capacità produttiva di riserva. Oggi, nella quasi totalità dei casi, questa funzione di backup viene ancora svolta dal gas naturale.

Il risultato è che molti sistemi energetici formalmente fondati sulle rinnovabili continuano in realtà a dipendere pesantemente dalle fonti fossili. Il nucleare offre invece una produzione continua, programmabile e indipendente dalle condizioni meteorologiche. I reattori moderni raggiungono fattori di utilizzo superiori al 90%, contro valori medi che oscillano tra il 20 e il 35% per il fotovoltaico e tra il 25 e il 45% per l'eolico.

Esiste poi una questione che raramente trova spazio nel dibattito pubblico italiano: il costo del non avere il nucleare. Molti osservatori sottolineano correttamente che la costruzione di una centrale richiede investimenti iniziali molto elevati. Meno frequentemente si ricorda però che tali impianti possono operare per sessanta o addirittura ottant'anni producendo enormi quantità di energia a costi marginali estremamente contenuti. Ancora più raramente si considera il costo sistemico di un modello energetico alternativo basato esclusivamente su fonti intermittenti.

Le analisi dell'OCSE, della Nuclear Energy Agency e di numerosi centri di ricerca europei mostrano come la valutazione economica delle diverse tecnologie debba includere non soltanto il costo di produzione del singolo kilowattora, ma anche gli investimenti necessari per garantire la stabilità dell'intero sistema elettrico. Questa prospettiva sistemica ribalta spesso le valutazioni comparative: quando si includono i costi di back-up, le rinnovabili possono rivelarsi meno economiche di quanto appaia, mentre il nucleare, con la sua produzione costante e di lunga durata, fornisce un valore stabilizzante che i modelli di mercato non sempre catturano adeguatamente





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