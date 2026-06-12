Il ritorno del tribalismo razziale: quando l'identità sostituisce la responsabilità individuale

Analisi del pericoloso slittamento culturale che vede la razza e l'appartenenza di gruppo sostituire il principio liberale della valutazione morale basata sulle azioni individuali, con conseguenze sulla giustizia, sul dibattito pubblico e sulla libertà di espressione.

Per anni abbiamo sostenuto che il peccato originale dell'Occidente fosse giudicare le persone in base al colore della pelle. Era la lezione di Martin Luther King Jr., il rifiuto del tribalismo, il tentativo di costruire società in cui la dignità individuale prevaleva sull'appartenenza di gruppo.

Tuttavia, qualcosa si è rotto. La recente condanna a 35 anni di carcere per l'omicidio del diciassettenne Austin Metcalf in Texas avrebbe dovuto suscitare una reazione semplice: dolore per i familiari e rispetto per il processo giudiziario. Invece, una parte del dibattito pubblico si è immediatamente trasformata in un referendum razziale. Non contano più i fatti, ma il colore della pelle dell'imputato e della vittima.

Per alcuni Anthony è innocente perché nero e la morale lascia il posto al tribalismo. La morte di Floyd fu reale, terribile e giustamente capace di scuotere le coscienze del mondo. Ma attorno a quella tragedia si è progressivamente consolidata l'idea pericolosa che l'identità potesse diventare una scorciatoia morale. Che appartenere a un gruppo storicamente discriminato possa trasformarsi in un'attenuante automatica o addirittura in innocenza.

Che la sofferenza storica di una comunità autorizzi una sospensione del giudizio individuale. È qui che nasce il problema. Perché i principi liberali non dicono che alcune persone meritano indulgenza e altre severità in base alla loro appartenenza etnica. Dicono esattamente il contrario e cioè che ogni individuo deve essere giudicato per le proprie azioni.

Quando questo principio viene abbandonato, la reazione identitaria diventa inevitabile. Lo si vede oggi ormai giornalmente nel Regno Unito. A Belfast, l'accoltellamento di un uomo da parte di un richiedente asilo sudanese ha scatenato violenze contro immigrati che non avevano alcuna responsabilità personale. Case incendiate, famiglie terrorizzate, intere comunità trasformate in bersagli.

Pochi giorni prima, a Southampton, un ragazzo appartenente alla comunità sikh, Digwa, aveva sostenuto falsamente di essere stato vittima di un'aggressione razzista; inizialmente la polizia trattò proprio il ragazzo morente come sospetto non offrendo le cure necessarie a tentare di salvargli la vita. In seguito, si è chiarito che quella ricostruzione era falsa, ma troppo tardi. In entrambi i casi la risposta di molti è stata quella sbagliata: generalizzare.

Da un lato, se l'autore appartiene a una minoranza, allora l'intera comunità diventa sospetta. Dall'altro, se appartiene a un gruppo percepito come oppresso, allora la responsabilità individuale viene relativizzata e rimossa. Sono le due terribili facce della stessa medaglia. Il paradosso è che, nel tentativo di combattere il razzismo, abbiamo finito per reintrodurre la razza come criterio principale di valutazione morale.

Non importa più ciò che hai fatto, ma importa chi sei. Non importa più la responsabilità personale, ma importa solo il gruppo al quale appartieni. Ma questa non è giustizia sociale. È una versione aggiornata del razzismo.

Chi mette la fedeltà razziale al di sopra dell'obbligo morale di dire ciò che è giusto e ciò che è sbagliato non sta 'combattendo il razzismo'. Ne sta semplicemente cambiando il segno. A rendere ancora più inquietante questo clima è il progressivo slittamento dal principio liberale della libertà di espressione a quello della libertà di espressione condizionata.

La frase attribuita al dittatore ugandese Idi Amin - 'There is freedom of speech, but I cannot guarantee freedom after speech', 'c'è libertà di parola, ma non posso garantire libertà dopo la parola' - era pensata come una battuta brutale di un autocrate, e proprio per questo è diventata memorabile. Oggi, però, rischia di assumere i contorni di una filosofia politica sempre più diffusa nelle democrazie occidentali.

In Canada, nel Regno Unito e in altri Paesi europei si è ampliato il ricorso a normative contro l''hate speech' e a strumenti repressivi che, pur nascendo con l'intento legittimo di proteggere gruppi vulnerabili, finiscono talvolta per produrre un effetto raggelante sul dibattito pubblico. Non si tratta di sostenere che tali ordinamenti siano diventati dittature, né di negare la necessità di limiti nei casi di minacce o incitamento diretto alla violenza.

Il problema sorge quando il confine tra protezione e censura diventa sempre più sfumato, inducendo cittadini, accademici e giornalisti ad autocensurarsi per timore di conseguenze professionali, legali o sociali. La libertà di parola non consiste nel diritto di esprimere soltanto opinioni approvate dalla maggioranza o dalle istituzioni; esiste precisamente per tutelare quelle scomode, impopolari o persino offensive.

Perché il giorno in cui si accetta il principio secondo cui si è liberi di parlare, ma non si può garantire cosa accadrà dopo averlo fatto, il terreno comune delle società liberali inizia lentamente a sgretolarsi





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