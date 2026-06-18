Il ritorno della Repubblica Democratica del Congo ai Mondiali: da Minacce di Mobutu a resilienza nella crisi

La storica qualificazione della Repubblica Democratica del Congo ai Mondiali 2026 riporta alla memoria l'episodio del 1974, quando sotto la dittatura di Mobutu i calciatori subirono minacce e il gesto di Ilunga contro il Brasile simboleggiò l'oppressione. Oggi la squadra rappresenta un paese segnato da guerre, sfollati, epidemie e instabilità, ma anche un simbolo di unità nazionale e speranza per il futuro, nonostante le difficoltà logistiche e l'assenza dei tifosi.

Il calciatore Yoane Wissa ha segnato un gol ai Mondiali, fissando il risultato sull'1-1 contro il Portogallo di Cristiano Ronaldo, diventando il primo calciatore congolese a realizzare una rete per i "Leopardi" nella competizione calcistica più importante.

La Repubblica Democratica del Congo non è una presenza fissa del torneo. Nel 1974, quand'era ancora Zaire sotto la dittatura di Mobutu, la nazionale subì minacce dal regimes e un episodio emblematico: Joseph Mwepu Ilunga calciò via il pallone durante un calcio di punizione contro il Brasile, evitando forse ulteriori umiliazioni.

Oggi, a cinquantadue anni di distanza, il Congo torna ai Mondiali in un contesto segnato da conflitti armati nell'est, una grave crisi umanitaria con milioni di sfollati, la competizione per il controllo di minerali strategici, carenze infrastrutturali, epidemie come l'ebola, e problemi diplomatici come i visti per gli Stati Uniti che hanno impedito ai tifosi di seguire la squadra. La nazionale rappresenta un simbolo di unità per un paese diviso, con molti giocatori cresciuti nella diaspora europa.

Nonostante l'assenza del tifoso-simbolo Lumumba, la presenza di un piccolo gruppo di sostenitori congolesi a Houston evidenzia il legame affettivo. I Mondiali 2026 vedono il Congo presentarsi con resilienza, diversamente dal 1974 quando il calcio raccontò il terrore di una nazione. Altri temi all'ordine del giorno includono la Norvegia, che non è un miracolo ma frutto di programmazione, e la radicalizzazione dell'estrema destra in Europa e negli Usa, analizzata dal politologo olandese esperto di estremismo.

La delusione e la frustrazione, alimentate da media e social distorti, spingono verso posizioni più radicali





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