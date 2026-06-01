Il ritorno di Daniela Santanchè: 'Non ho fatto nulla di male, ho agito con lealtà e rispetto'

L'ex ministra del Turismo ha fatto il suo ritorno sulla scena con l'inaugurazione del Tala Beach in Versilia. Ha spiegato le sue dimissioni e ha parlato delle sue vicende giudiziarie.

Sabato notte Daniela Santanchè ha fatto il suo ritorno sulla scena con l'inaugurazione del Tala Beach , un stabilimento balneare di lusso in Versilia . L'ex ministra del Turismo ha spiegato le sue dimissioni dicendo di non aver vinto un concorso per diventare ministra, ma di aver accettato una proposta della presidente del Consiglio Giorgia Meloni .

Santanchè ha affermato di non aver fatto nulla di male e di aver agito con lealtà e rispetto. Ha anche parlato delle sue vicende giudiziarie e ha detto di credere nei valori di Meloni, ma di non sapere cosa farà domani. Matteo Renzi ha commentato le dimissioni di Santanchè dicendo che non è stato giusto farmele dimettere, ma che Meloni è il capo e lui è leale





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