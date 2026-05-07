Il Ritorno di Kenan Yildiz: La Juventus Recupera il suo Talento per la Sfida col Lecce

Kenan Yildiz torna al cento per cento per la Juventus. Dopo un periodo difficile tra infortuni e gestione cautelativa, il giovane talento turco è pronto a guidare l'attacco bianconero nel match cruciale contro il Lecce.

Bentornata finalmente la normalità per Kenan Yildiz , un elemento che per la Juventus non rappresenta soltanto un giocatore di talento, ma una risorsa preziosa e indispensabile, specialmente per chi apprezza le personalità eclettiche e creative.

Il giovane turco può finalmente guardare con sollievo a un mese di aprile che si è rivelato nero e profondamente frustrante, un periodo trascorso a lottare contro i fitti di una tendinopatia rotulea e a gestire una caviglia che, proprio nel momento più critico prima del confronto con il Verona, aveva deciso di manifestare nuovi e improvvisi capricci. È stata una vera e propria via crucis, non solo per il calciatore, ma anche per l'allenatore Spalletti, il quale si è trovato costretto a centellinarne l'impiego per evitare che quei fastidi cronici potessero trasformarsi in blackout fisici ben più preoccupanti e a lungo termine.

Tuttavia, per Yildiz questa fase rappresenta ormai una settimana zero, un nuovo inizio che gli permetterà di preparare la sfida imminente contro il Lecce con la mente focalizzata esclusivamente sul rettangolo di gioco. Il ritorno al cento per cento di Yildiz è sancito dalla fine di esami di controllo, terapie palliative e riposi concordati con lo staff medico bianconero.

Durante la ripresa degli allenamenti, il giocatore è tornato a respirare la routine autentica della Continassa, quella fatta di campo, sudore e sforzo spontaneo, senza l'ingombro costante di fisioterapisti o preparatori atletici chiamati a monitorare e dettare i ritmi delle sue sgasate. Questa ventata di ottimismo è quanto mai necessaria per digerire le scorie del pareggio col Verona e proiettarsi verso la prossima trasferta con maggiore fiducia.

Soprattutto, Spalletti può ora fare affidamento sulla miglior versione del suo fantasista, superando quella timida e acciaccata controfigura vista nell'ultima prova all'Allianz Stadium, dove il giocatore aveva scelto di stringere i denti pur di esserci, sacrificando però la qualità dei suoi spunti offensivi. L'assenza di una condizione ottimale di Yildiz ha spinto la Juventus a cercare soluzioni alternative, prediligendo gli affondi sulla corsia opposta con Conceiçao e affidando a Cambiaso il compito di sganciarsi in avanti, sebbene con risultati alterni.

Questa situazione è stata aggravata dalle condizioni non perfette di altri due pilastri del gioco bianconero: Khephren Thuram e Weston McKennie. Il primo ha giocato nonostante i fastidi al ginocchio destro che lo avevano costretto a lavorare separatamente durante la settimana, mentre il secondo è apparso semplicemente a corto di fiato, privo della solita intensità agonistica.

È fondamentale sottolineare che, tra gol e assist, questo trio ha contribuito al cinquantaotto per cento del bottino realizzativo stagionale della squadra, rendendo il loro rientro in forma un elemento determinante per il successo del club. Le condizioni di Thuram, tornato in gruppo, migliorano costantemente e c'è grande fiducia nel fatto che possa essere al top per la gara col Lecce.

Questo match rappresenta uno snodo cruciale in ottica Champions League: dopo il match point della scorsa settimana, il margine di errore per i bianconeri è ormai ridotto a zero. La pressione aumenta considerando che il Como, distaccato di soli tre punti, ha un calendario molto favorevole, mentre la Roma è tornata a essere una minaccia concreta.

In questo scenario, la fame di gol di Yildiz sarà determinante; il turco non segna dal ventuno marzo e storicamente non è mai rimasto a secco per più di cinque partite consecutive, suggerendo che l'apertura del rubinetto sia imminente. Per quanto riguarda la formazione, è previsto un blocco difensivo composto da Kalulu, Bremer e Kelly, senza cambiamenti significativi nemmeno a centrocampo, dove dovrebbero essere confermati McKennie, Locatelli, Thuram e Cambiaso.

In attacco, al fianco di Kenan, tornerà a giocare Chico, con l'obiettivo di innescare Vlahovic o David. Le condizioni fisiche del serbo, decisivo nel secondo tempo contro il Verona, sono incoraggianti. Non è quindi da escludere che Spalletti decida di rilanciarlo titolare al centro dell'azione, a distanza di centosessantadue giorni dall'ultima volta che ha occupato stabilmente quella posizione, dando ulteriore spinta a una Juve che non può più permettersi passi falsi





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