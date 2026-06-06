Il ritorno di Spielberg:

Il regista premio Oscar torna al filone extraterrestre con

La fantascienza torna a misurarsi con i grandi interrogativi dell'umanità attraverso la firma del suo interprete più illustre. Il prossimo 10 giugno debutta nelle sale italiane “ Disclosure Day ”, il nuovo e attesissimo lungometraggio diretto da Steven Spielberg , e noi di Today.it siamo stati alla premiere mondiale che si è tenuta a Parigi.

Con questa pellicola il regista premio Oscar sigla il suo ritorno al filone extraterrestre, scegliendo però di spostare l'obiettivo dalle meraviglie dello spazio profondo alle reazioni, drammaticamente terrene, della società contemporanea di fronte all'ignoto. La narrazione si sviluppa attorno alle conseguenze globali di una rivelazione senza precedenti: la prova inconfutabile che la Terra non è l’unico pianeta abitato dell’universo.

Il film esplora il caos geopolitico, le tensioni tra i governi e il disorientamento psicologico collettivo che si scatenano quando un segreto militare sugli UFO, custodito gelosamente dalle autorità per ben 79 anni, viene improvvisamente svelato al mondo intero. L’opera si preannuncia come un concentrato di adrenalina e spettacolo, ma è lo stesso Spielberg a tracciare la vera linea guida della pellicola, spiegando che, nonostante si tratti di un grande film d‘azione, alla base c’è l’empatia, definita dal regista come il vero super potere di cui abbiamo bisogno in questo momento storico.

Per dare corpo a questo thriller psicologico e politico, il regista si è affidato a un cast di livello internazionale in grado di interpretare le sfaccettature di una crisi globale. Tra i protagonisti spiccano i nomi di Emily Blunt, Josh O’Connor, Colin Firth, Eve Hewson e Colman Domingo, chiamati a raccontare un’umanità sospesa tra la paura del domani e la necessità di riscoprirsi unita





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