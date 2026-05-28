Il Roma Pride esclude Keshet Italia dalla sua parata annuale

Il Roma Pride ha escluso il gruppo LGBT ebraico Keshet Italia dalla sua parata annuale, affermando che non aveva condannato le azioni di Israele a Gaza come genocidio. La decisione ha attirato la condanna di organizzazioni ebraiche e del Congresso ebraico europeo.
Il Roma Pride ha escluso il gruppo LGBT ebraico Keshet Italia dalla sua parata annuale, affermando che non aveva condannato le azioni di Israele a Gaza come genocidio.
La decisione ha attirato la condanna di organizzazioni ebraiche e del Congresso ebraico europeo, che ha affermato che la partecipazione alle manifestazioni del Gay Pride dovrebbe essere aperta a tutte le comunità, indipendentemente dalle loro opinioni politiche. Il Roma Pride ha affermato di fare una distinzione tra il governo israeliano e la comunità ebraica, comprese le persone LGBTQ+ ebree, e che non riterrà mai quest'ultima responsabile di crimini di guerra da parte di un 'governo genocida'.
Tuttavia, Keshet Italia si è assunta la responsabilità di non aver preso le distanze dal 'genocidio in corso a Gaza' e di aver fatto una distinzione lessicale inaccettabile in una recente dichiarazione. Gli esperti delle Nazioni Unite hanno accusato Israele di aver compiuto 'atti di genocidio' contro i palestinesi nel conflitto di Gaza, iniziato dopo che il gruppo militante palestinese Hamas ha attaccato Israele il 7 ottobre 2023.
Il Roma Pride ha affermato che la sua piattaforma politica non è 'un buffet' dal quale i partecipanti possono scegliere, e che chiunque condivida i valori fondanti del movimento può partecipare alla marcia. La decisione del Roma Pride ha suscitato critiche e proteste da parte di Keshet Italia e del Congresso ebraico europeo, che ha affermato che la partecipazione alle manifestazioni del Gay Pride dovrebbe essere aperta a tutte le comunità, indipendentemente dalle loro opinioni politiche.
Il Roma Pride ha affermato di voler promuovere l'inclusione, la dignità e l'uguaglianza dei diritti, e che la sua piattaforma politica non è 'un buffet' dal quale i partecipanti possono scegliere. La decisione del Roma Pride ha suscitato critiche e proteste da parte di Keshet Italia e del Congresso ebraico europeo, che ha affermato che la partecipazione alle manifestazioni del Gay Pride dovrebbe essere aperta a tutte le comunità, indipendentemente dalle loro opinioni politiche
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