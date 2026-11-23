Il nuovo libro di Emanuela Canepa racconta la vita complessa di Amalia Guglielminetti, poetessa torinese rivale di Guido Gozzano, esplorando l'indipendenza e le passioni del Novecento.

La scena letteraria del primo Novecento, caratterizzata da rivalità intellettuali, ambizioni spigolose e salotti che celebravano la poesia, torna a rivivere nelle pagine di un nuovo romanzo pubblicato da Guanda. L'opera, intitolata Obliqua, è scritta da Emanuela Canepa e ha come protagonista assoluta Amalia Guglielminetti, una poetessa e narratrice che visse tutte le seduzioni dell'indipendenza femminile di quegli anni, pur non potendo eludere le amarezze che ne derivavano. Canepa restituisce alla memoria questa figura storica, ricostruendo l'esistenza di una donna che volle sottrarsi al destino tradizionale riservato alle sue coeve, pur rimanendo vulnerabile alle insidie dei sentimenti e alle lusinghe della celebrità.

La complessità di Amalia Guglielminetti

Amalia Guglielminetti, donna obliqua e incappabile nel seguire le traiettorie predefinite dagli altri, appare nel romanzo come una figura incapace di trovare una direzione che la mettesse al riparo da se stessa stessa. Protagonista della cultura italiana di un secolo che si annuncia sinuoso e febbrile, la poetessa è stata progressivamente relegata ai margini della storia letteraria, rimanendo nella memoria collettiva soprattutto per la sua tormentata relazione con Guido Gozzano. Sullo sfondo della sua vita si staglia un universo ancora affascinato dalla propria raffinatezza, ma prossimo a conoscere le fratture della modernità e le violenze imminenti della storia. Canepa ha scelto di scrivere di lei non per semplice ammirazione, ma spinta da una fascinazione più sottile che resiste alla disapprovazione.

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Un legame misterioso e non pacificato

La scrittrice Emanuela Canepa ha impiegato anni per inseguire le tracce di Amalia Guglielminetti, interrogando le sue carte e ricomponendo la sua esistenza fino a farne una presenza ingombrante nella propria narrazione. Non è sempre l'ammirazione a generare il desiderio di raccontare; talvolta è un'inquietudine che prescinde dall'identità. Nel romanzo, Canepa confessa di aver scritto di Amalia perché lei l'ha perseguitata, riconoscendo un'attrazione che sfugge alle ragioni della semplice affinità. Il legame nasce proprio là dove ogni possibilità di identificazione viene meno, creando un confronto tra chi osserva e chi è osservato, con Amalia che riprende vita sotto lo sguardo non sempre indulgente di chi scrive.

La Torino culturale e le sue contraddizioni

La narrativa ci trasporta nella Torino dei primi anni del secolo, frequentata dalla Società di Cultura, dalle conferenze universitarie e dai tavolini storici del Mulassano, del Fiorio e di Baratti. Amalia Guglielminetti è descritta come bruna, con occhi nerissimi ed elegantissima, una donna che coltiva la propria bellezza con la stessa determinazione con cui difende il proprio talento e temperamento. Bruna, gli occhi nerissimi, elegantissima, coltivava la propria bellezza con la stessa determinazione con cui difende talento e temperamento. Ha pubblicato opere, ha frequentato gli ambienti letterari più influenti e conosce il valore della notorietà, non intendendo dissimulare la propria ambizione. In un mondo che concede alle donne di essere muse assai più che autrici, lei pretende il riconoscimento della propria voce.

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La relazione con Guido Gozzano

Amalia Guglielminetti non si definisce una militante dell'emancipazione femminile né aspira a rappresentare le altre donne; vuole semplicemente vivere secondo le proprie inclinazioni, senza che il matrimonio o la rispettabilità domestica possano disporre del suo destino. Tuttavia, anche in quel firmamento letterario, prodigo di ingegni e vanità, una stella brilla di un bagliore diverso: è Guido Gozzano. Il giovane poeta, malinconicamente bellissimo e dall'ironia sottile, è già insidiato dalla tubercolosi e nel 1907 ha appena pubblicato Le cozze. Amalia ne avverte il fascino prima ancora di conoscerlo, attraverso versi nei quali crede di riconoscere un'anima gemella, prendendo l'iniziativa di scrivergli e cercare un incontro.

Le conseguenze dell'incontro

L'incontro con Guido Gozzano si rivela un punto di svolta cruciale e inaspettato per la poetessa. Amalia Guglielminetti non immagina che quell'uomo, così abile nel trasformare in poesia le esitazioni del cuore, finirà per incrinare proprio la sicurezza sulla quale ha edificato la propria indipendenza. Questa dinamica personale e letteraria costituisce il cuore del racconto di Emanuela Canepa, che cerca di restituire a un'esistenza la complessità che il tempo, i pregiudizi e le semplificazioni della memoria hanno rimosso. La figura di Amalia emerge così non come un'assoluzione tardiva, ma come una presenza viva e contraddittoria.