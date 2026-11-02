Il romanzo documento sulla neofascista ScontroSistema

La storia di Andrea Oriente e il romanzo Sellerio su ScontroSistema, gruppo neofascista. Iniziazione, addestramento e vuoto esistenziale in un diario teso e sorprendente.

Il romanzo documento del ventiquattrenne Andrea Oriente, edito da Sellerio, è stato recentemente pubblicato e si configura come una narrazione tesa e sorprendente. Attraverso una struttura che funziona come un diario mese per mese, l'autore racconta l'iniziazione di un ragazzo alla militanza nel gruppo neofascista ScontroSistema. Quest'esperienza viene descritta come totalizzante, un'imersione completa in un mondo chiuso e rigoroso.

Simboli di adesione neofascista

L'ingresso in questo gruppo inizia con un gesto fisico di sottomissione, inchinandosi per passare attraverso una porta bassa ed entrare nella sezione. Questa azione simbolica segnala l'abbandono definitivo del mondo esterno. Il telefono viene depositato in un contenitore speciale e messo in modalità aereo, tagliando ogni contatto con la vita precedente. La vita quotidiana e le relazioni sociali vengono completamente sospese a favore di una nuova realtà imposta.

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Addestramento e vuoto esistenziale

Prima di approdare in questa organizzazione, il protagonista del racconto si sentiva profondamente solo e frustrato. L'indottrinamento teorico e l'addestramento fisico, caratterizzato da ripetute sequenze di flessioni punitive, sembrano offrire al giovane un senso di appartenenza che gli mancava. Tuttavia, fa impressione la profondità del vuoto descritto come "questa palude di niente in cui siamo cresciuti". La mancanza di riferimenti adulti nella sua vita pregressa è evidente e marcata.

Famiglia assente e simboli violenti

Il padre del protagonista non viene mai nominato nelle pagine del libro. La madre, invece, non reagisce né pone domande nonostante i segni evidenti del cambiamento nel figlio. Uno dei simboli più inquietanti è il fascio littorio tatuato sul braccio, che rimane senza risposta da parte della famiglia. Non vi è mai stato alcun tentativo di dialogo tra i membri della famiglia. La cena viene spesso lasciata in forno la sera, indicando una totale disattenzione e mancanza di cura nei confronti delle abitudini e dei bisogni del ragazzo.

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Conflitto interiore e violenza

Anche la scuola è inclusa nella descrizione di una "palude di niente", poiché il ragazzo non specifica nemmeno se sia stato promosso durante questo periodo. Il personaggio, che sapremo chiamarsi Alberto alla fine dell'opera, dovrà dibattersi da solo tra le forze della sovversione e quelle della sottomissione. La violenza gioca un ruolo centrale nella sua evoluzione, essendo un elemento che egli agita ma subisce molto più frequentemente di quanto non lo pratichi attivamente.

Riflessione sociale necessaria

Attraverso queste vicende, il giovane inizia a intravedere da che parte vuole stare realmente, dopo aver attraversato questo percorso oscuro. Il libro interroga tutti i lettori con una durezza necessaria, costringendo a confrontarsi con realtà sociali scomode. L'opera non è solo una storia personale, ma diventa uno strumento di indagine sul vuoto esistenziale della gioventù e sui meccanismi di reclutamento di gruppi estremisti.