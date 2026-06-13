Il rosa salmone è il colore must-have della Primavera Estate 2026

Dalle passerelle alle cerimonie, il rosa salmone si impone come tonalità versatile e di tendenza per la stagione calda. Scopri come abbinarlo e perché è perfetto per ogni occasione.

Il rosa salmone si conferma come il colore protagonista della stagione Primavera Estate 2026 , perfetto per cerimonie e matrimoni ma estremamente versatile anche nella vita quotidiana.

Questa tonalità, che unisce freschezza e personalità, sta illuminando i guardaroba con il suo equilibrio tra romanticismo e un tocco controcorrente. Le passerelle hanno già evidenziato la sua capacità di adattarsi a look diversi, dagli abiti fluidi ed essenziali ai tailleur strutturati, dimostrandosi ideale per le invitate che cercano un'alternativa raffinata e attuale ai classici.

Anche gli accessori seguono la tendenza: mules e sandali in raso, come quelli visti da Giambattista Valli, e pochette decorate, in stile Bottega Veneta, interpretano il colore con eleganza. La versatilità cromatica del rosa salmone permette abbinamenti molteplici: per esaltarne la delicatezza, si possono accostare toni sabbia e beige, mentre per un contrasto più deciso e contemporaneo sono perfetti il nero e il grigio antracite, come in un top abbinato a una gonna nera.

Anche le nuance soft come il verde salvia si sposano bene con questa tonalità, creando outfit sofisticati. La popolarità del salmone, confermata dalle analisi di Google Trends Italia, è anche merito delle cerimonie che fioccano nei mesi primaverili ed estivi, rendendo questo colore una scelta elegante ma non scontata per matrimoni, battesimi e ricevimenti.

La tendenza è tale che il rosa salmone si sta affermando come una delle tonalità più ricercate del momento, capace di trasformarsi in un vero e proprio must-have per l'estate, declinandosi su capi e accessori con un tocco di originalità che non sacrifica lo stile





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