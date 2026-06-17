Il Royal Ascot è un evento unico al mondo in cui presentarsi senza cappello equivale a presentarsi senza pantaloni. Quest'anno per la prima volta c'è un Creative Director ufficiale, Kate Middleton, che ha curato la scelta dei copricapi più eleganti e creativi della stagione.

Il Royal Ascot torna a essere il palcoscenico dei copricapi più assurdi, eleganti e creativi della stagione. L'ippodromo più mondano d'Inghilterra è nato 315 anni fa e da allora il cappello è rimasto l'unica vera regola non negoziabile.

Quest'anno per la prima volta c'è un Creative Director ufficiale, Kate Middleton, che ha curato la scelta dei copricapi più eleganti e creativi della stagione. Tra i partecipanti alla prima giornata del Royal Ascot 2026 ci sono anche Geri Halliwell-Horner e Christian Horner, ex olimpionica e grande amante dei cavalli. La principessa Anna d'Inghilterra e Harriet Sperling arrivano in carrozza il primo giorno del Royal Ascot.

Il Royal Ascot è un evento unico al mondo in cui presentarsi senza cappello equivale a presentarsi senza pantaloni. Il cappello è obbligatorio e deve avere una base solida di almeno 10 centimetri. Quest'anno ci sono anche un Creative Director ufficiale e tre milliners ufficiali dell'evento, tra cui Kate Middleton e il grande maestro irlandese della modisteria, Peter Phillips





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