Paolo Genovese, Emanuela Fanelli e Lino Musella presentano il nuovo film al Cinema Adriano. L'evento a Roma il 15 novembre 2026 tra risate e commozione.

Il regista Paolo Genovese ha inaugurato la promozione del suo nuovo lavoro cinematografico intitolato Il rumore delle cose nuove, accompagnato dai protagonisti del cast come Emanuela Fanelli e Lino Musella. L'appuntamento si è tenuto presso il Cinema Adriano di Roma il 15 novembre 2026, in una serata che ha visto la presenza di un pubblico numerosissimo accogliere gli ospiti nella sala.

Presentazione al Cinema Adriano

L'incontro è iniziato con un'atmosfera quasi informale, dove il regista ha scambiato domande e risposte con i presenti, anticipando anche dettagli sulla sua prossima produzione intitolata Follemente. Non è mancato un momento di grande tensione emotiva quando Paolo Genovese ha cercato di avvertire gli spettatori della drammaticità della pellicola appena presentata.

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Emanuela Fanelli ha immediatamente stemperato questa atmosfera pesante, improvvisando un siparietto comico davanti al pubblico. La sua performance è servita a rilassare l'ambiente e a rendere l'esperienza più leggera, dimostrando la grande versatilità dell'attrice nel divertire la sala.

Iruore e ironia tra i presenti

Lino Musella, che nel film interpreta il personaggio di un marito violento, ha subito seguito la dinamica, anche se il focus principale è rimasto sulla leggerezza introdotta dalla collega. Fanelli ha intrattenuto il pubblico con la sua naturale capacità di far ridere, evitando accuratamente qualsiasi spoiler sulla trama del film.

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Ha esordito ringraziando il pubblico per essere uscito e aver pagato un biglietto e un parcheggio, facendo un cenno ironico alla coscienza dei presenti. Ha poi dichiarato che il film è opera di Genovese, definendo se stessa e Lino Musella meri interpreti, scherzando sul fatto che eventuali recriminazioni non riguardassero loro.

Dinamiche con il pubblico romano

Il clima si è ulteriormente sciolto quando Emanuela Fanelli ha suggerito di lasciare il numero di telefono di Paolo Genovese, promettendo di girarlo ai fan attraverso i social media se il regista avesse rimosso i suoi dati. Questa battuta ha scatenato risate fragorose tra gli spettatori presenti al Cinema Adriano.

Prima dello spegnersi delle luci, l'attrice ha stuzzicato nuovamente il regista chiedendo se lei fosse la sua attrice italiana preferita, incoraggiandolo a rispondere affermativamente per il bene del pubblico. Genovese ha risposto con ironia, mentre Antonella Elia ha commentato il suo ruolo paragonandolo all'Esorcista ma assicurando di star meglio oggi.