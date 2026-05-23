Il ruolo cruciale dei territori nella formazione delle persone e la visione visionaria di Langa

Il testo descrive il ruolo fondamentale dei territori nella formazione delle persone e la visione visionaria di Langa, che ha lasciato un'impronta significativa sul mondo intero. Inoltre, il testo affronta il tema dei ritardi delle nostre imprese e la necessità di investire nella pedagogia digitale per difenderci dall'algoritmo.

Il percorso della vita si svolge nell'incontro tra persone e territori. Nella maggior parte dei casi, nella stragrande maggioranza dei casi, sono i territori a segnare le persone.

Poi ci sono casi rari di persone capaci di segnare i territori. Infine casi rari di persone che, partendo proprio dai propri territori, in cui sono state capaci di lasciare un'impronta, si inoltrano nel mondo e segnano pure quello. La Langa gli deve tantissimo, tuttavia il mondo intero ha potuto godere del suo sguardo visionario (che si è dimostrato contaminante) verso nuovi equilibri tra l'uomo, la terra, il cibo e il rispetto.

Vittorio Gallese: 'Difendiamo il cervello dall'algoritmo: dobbiamo investire nella pedagogia digitale' L'eredità di Carlo Petrini: Slow Food, 160 Paesi, 10mila progetti, 1 milione di attivisti Intervista sui ritardi delle nostre imprese col docente di Innovazione e imprenditorialità al Politecnico di Milano.

'Puoi fare un buon prodotto ma se il tuo concorrente è tecnologicamente più avanzato, ha una produttività maggiore, un controllo digitale, una capacità di crescere e di esportare e quello che tu fai con 20 persone lui lo fa con 10 pagate meglio'





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