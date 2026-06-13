Il ruolo dei fondi nelle negoziazioni nucleari tra Iran e Stati Uniti: tra cash for peace e future trattative

Analisi dell'accordo preliminare di Islamabad e del peso economico nelle negoziazioni nucleari tra Iran e Usa, con focus sui fondi bloccati, lo stretto di Hormuz e le prossime trattative.

La questione dei soldi è sempre stata centrale nelle negoziazioni internazionali, soprattutto quando si tratta di accordi sensibili come quelli nucleari. Un esempio storico è avvenuto nell'Iraq post-invasione americana, quando la Fed trasportò 9 miliardi di dollari in contanti a Baghdad per la ricostruzione del paese, ma gran parte di quei fondi scomparve nella burocrazia post-conflitto.

Un altro caso recente è quello del 2015, quando l'amministrazione Obama pagò 400 milioni di dollari in contanti per facilitare la firma dell'accordo sul nucleare con l'Iran. Questi episodi mostrano come il denaro sia spesso utilizzato come leva diplomatica, ma anche come strumento che può generare controversie e sospetti. Il Memorandum di Islamabad rappresenta un'intesa preliminare, un accordo ponte che congela il conflitto e rimanda a ulteriori trattative, nei prossimi 60 giorni, la risoluzione della contesa nucleare.

L'accordo ruota intorno a quattro elementi chiave: la riapertura dello stretto di Hormuz, la rimozione del blocco navale, la gestione dei fondi iraniani bloccati all'estero e le future negoziazioni sul programma nucleare. Gli Stati Uniti si impegnano a riaprire il canale e a rimuovere il blocco navale, mentre l'Iran rivendica il controllo sulla futura gestione dello stretto. Le modalità concrete non sono ancora chiare, poiché lo stretto è minato e Teheran non dispone dei mezzi per effettuare lo sminamento.

Si parla di un possibile ruolo per una coalizione di volenterosi guidata da Macron e Starmer, con il contributo dell'Italia. Una delle questioni più delicate riguarda i fondi iraniani bloccati all'estero. Gli iraniani avevano fatto circolare la voce che una parte almeno dei loro miliardi sarebbe stata consegnata alla firma dell'accordo, ma gli americani hanno smentito subito: i soldi verranno restituiti gradualmente, solo se l'Iran rispetterà gli impegni.

Si parla di circa 6 miliardi di dollari, e il Qatar aveva proposto di condizionarne l'uso a scopi umanitari. Potrebbe nascere anche un fondo per la ricostruzione in Iran e nei Paesi del Golfo. Per Trump il tema è scottante, dopo aver accusato Obama di aver riempito di soldi gli ayatollah. Per gli iraniani è altrettanto sensibile: non possono cedere sul controllo di Hormuz e fare concessioni sul nucleare senza ottenere un ritorno economico.

Il destino dell'uranio già arricchito rimane un punto cruciale. Washington vuole ottenere il materiale, mentre Teheran smentisce. Il compromesso possibile è che i 400 kg arricchiti al 60% vengano diluiti in Iran sotto la supervisione dell'Aiea o rimossi dal paese. Altri temi da definire nelle prossime settimane sono la sospensione dell'arricchimento (tra 10 e 15 anni) e le ispezioni, con gli Stati Uniti che chiedono controlli a sorpresa e l'Iran che resiste





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