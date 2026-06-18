Il ruolo dei sussidi e del sistema amministrativo nella politica industriale cinese: lezioni per l'Occidente

Il rapporto Ocse evidenzia il peso determinante dei sussidi statali nella crescita industriale cinese, concentrati in settori strategici e gestiti tramite un sistema amministrativo centralizzato ma con competizione decentrata. Analisi delle implicazioni per le economie liberali.

Il primo giugno, la pubblicazione di un rapporto dell' Ocse ha suscitato un dibattito internazionale mettendo in luce cifre molto chiare. Circa il sessanta percento della quota di mercato conquistata dalle imprese cinesi dal 2005 a oggi è spiegabile con l'effetto di sussidi pubblici.

Secondo l'organizzazione internazionale con sede a Parigi, nel 2024 le imprese cinesi avrebbero ricevuto tra quattro e otto volte i finanziamenti pubblici accordati alle imprese dei trentotto paesi Ocse. Inoltre, le stime del rapporto indicano che dei 108 miliardi di sussidi erogati nel 2024 a livello globale, il 52% si è diretto verso la Cina, concentrandosi in pochi comparti strategici: pannelli solari, semiconduttori, industrie pesanti.

Numeri molto significativi, tanto più alla luce di due ulteriori aspetti messi in evidenza dal rapporto. Primo, lo strumento finanziario più diffuso nell'ordinamento cinese è quello dei prestiti a tasso di interesse sovvenzionato, meno visibili e più difficili da tracciare rispetto ad esenzioni fiscali e contributi a fondo perduto. Secondo, persistono difficoltà di accesso alle informazioni e problemi di trasparenza al riguardo. Se la dimensione finanziaria dei sussidi è cruciale, vi è un secondo punto che emerge nel discorso internazionale.

Tej Parikh, osservatore del Financial Times, definisce la politica industriale come il vero motore della crescita cinese. A suo avviso, l'ordinamento cinese ha la capacità di mobilitare rapidamente risorse finanziarie e di coordinare verso obiettivi comuni le misure del governo centrale, delle amministrazioni provinciali e delle imprese pubbliche, un'abitudine politica che risale al 1953.

Un atto di programmazione relativo agli anni 2026 e 2030, in continuità con i piani precedenti, punta con decisione sulla ricerca e sulle tecnologie manifatturiere più avanzate, dall'elettronica all'intelligenza artificiale. La preparazione è seria: nell'ottobre 2025, centinaia di quadri di partito alla presenza di Xi Jinping si sono riuniti per quattro giorni al Jingxi Hotel di Pechino per discutere e rafforzare la capacità di programmazione industriale.

Accanto a questo primo elemento di segnalazione agli operatori privati della direzione governativa e dell'allocazione di risorse pubbliche, emerge un secondo aspetto: l'esistenza di un vero e proprio sistema amministrativo di politica industriale. Questo sistema presenta meccanismi di controllo centralizzato che facilitano il coordinamento degli attori e la mobilitazione delle risorse attraverso i diversi livelli amministrativi, dai governi provinciali alle banche e ai fondi di proprietà pubblica.

Il secondo aspetto è il mix tra potere centralizzato e concorrenza decentralizzata: funzionari e imprese competono per ottenere il supporto statale sotto varie forme, sapendo che la continuità di tale supporto è condizionata dai risultati ottenuti. Un modello che si è rafforzato nel tempo creando un sistema capitalistico pubblico-privato alla base della capacità cinese di promuovere interi settori industriali.

Se replicare tutto ciò nei sistemi liberali è oggettivamente difficile, la vicenda lascia in eredità la centralità della questione amministrativa nella politica industriale. Concretamente: scelta di settori, individuazione di obiettivi, attribuzione di compiti, esercizio di funzioni di coordinamento e attenzione ai tempi di attuazione. A questo primo campo si associa un secondo aspetto di grande interesse.

L'economista Carl Benedikt Frey osserva che mentre i sistemi autoritari hanno grande capacità di gestire e orientare ciò che già esiste, quelli liberali sono più capaci di aprire nuove traiettorie tecnologiche. Questo suggerisce che la sfida cinese va affrontata anche con questa lente, e non solo quella dei sussidi, parafrasando il libro di Jean-Jacques Servan-Schreiber degli anni sessanta.

La notizia si conclude con una nota politica interna italiana: una spallata di Forza Italia al progetto di Salvini, con il provvedimento bandiera del vicepremier leghista che arriva in aula ma gli alleati vanno all'assalto con una raffica di emendamenti per riscriverlo. I forzisti vanno controcorrente anche sulle inchieste urbanistiche a Milano dopo le assoluzioni, con le slide Avevamo ragione noi





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