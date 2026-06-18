Il saggio 'La meraviglia' di Wenke Husmann scelto per la maturità 2026

Il Ministero dell'Istruzione ha selezionato il saggio 'La meraviglia' della giornalista tedesca Wenke Husmann come testo per la prova di italiano dell'esame di maturità 2026. Il saggio, che esplora il valore trasformativo dello stupore e delle esperienze estetiche, rappresenta una scelta pedagogica innovativa che invita a riflettere sul ruolo delle emozioni autentiche in un'epoca dominata dalla mediazione digitale.

Il ministero dell'Istruzione ha scelto il saggio della giornalista tedesca Wenke Husmann , tradotto in italiano col titolo 'La meraviglia', come testo per la prova di italiano della maturità 2026 .

L'articolo,originariamente pubblicato sul settimanale tedesco 'Die Zeit', esplora il valore dello stupore come esperienza trasformativa. L'autrice, ispirata da un'alba condivisa con la figlia, argomenta che la meraviglia non è solo un'emozione effimera ma un potente fattore di benessere individuale e sociale, in grado di ridurre lo stress, abbassare i livelli di cortisolo e stimolare comportamenti prosociali.

Il saggio cita ricerche scientifiche delle università di Berkeley e Amsterdam per dimostrare che lo stupore attiva il sistema nervoso parasimpatico, promuove l'empatia e attenua il narcisismo. La scelta ministeriale viene interpretata come un cambio di passo pedagogico: invece di concentrarsi solo sulle competenze tecniche, la prova invita i maturandi a riflettere sulla dimensione emotiva e filosofica dell'esperienza, contrapponendo la ricerca del significato alla logica quantificante dei social media.

La giornalista ha ricordato le difficoltà della figlia durante l'esame di maturità in Germania, sperando che il suo testo risulti stimolante ma non troppo arduo. Il suo messaggio finale ai ragazzi è un invito a 'sperimentare la meraviglia in modo consapevole' anche al di fuori della pressione scolastica, coltivando la frequentazione di arte, cinema e teatro. Il testo diventa così un manifesto contro la banalizzazione delle esperienze e per la riscoperta di una connessione autentica con la realtà





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